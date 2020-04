Muere tercera víctima de COVID-19; era de la capital

Staff Correo

Guanajuato.- Comienzan a agregarse más funcionarios de gobierno del estado a la propuesta del gobernador Diego Sinhue de donar un mes de su sueldo. El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, El Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca y el titular del INIFEG, fueron algunos de los que se pronunciaron a favor de esta donación.

Luego del anuncio del Gobernador Diego Sinhue, de que donará un mes de su sueldo, miembros de su gabinete no se hicieron esperar y usaron Twitter para anunciar que ellos también donarán un mes de su sueldo.

Esta no fue una idea del mandatario, ya que ha sido una acción tomada por varios políticos. Incluso fue el diputado de Morena en el Congreso local, Ernesto Prieto, quien lo propusiera días atrás, pero este lunes el gobernador por medio de su cuenta personal anunció su decisión e invitó a otros funcionarios a sumarse.

El sueldo del gobernador asciende a 157 mil 13 pesos por mes, mientras el de un secretario de gobierno “A” 132 mil 253 pesos y el de un subsecretario “A” 95 mil 663 pesos, esto de acuerdo con el tabulador oficial del gobierno del estado, mientras que entre un secretario y un subsecretario hay secretarios tipo “B” ganando más de 107 mil pesos o tipo “C” ganando aproximadamente lo mismo que un subsecretario.

Zamarripa se suma al ‘reto’

El fiscal general del Estado Carlos Zamarripa también acordó sumarse a la propuesta del gobernador. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter.

Me sumo al reto del Sr. Gobernador @diegosinhue #DonoPorSalud con un mes de mi sueldo https://t.co/E5JPOgKzy9 — carloszamarripaag (@carloszamarr) April 7, 2020

Prieto aplaude la decisión

El diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo aplaudió la decisión del gobernador Diego Sinhue para apoyar al personal médico durante la contingencia sanitaria del COVID-19. Y pidió a los panistas que lo tacharon de ocurrente, oportunista e irresponsable de hacer lo propio y sin simulaciones.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el legislador quien la semana pasada convocó a legisladores locales a donar al menos la mitad de su sueldo mensual para la contingencia, señaló que “me llevo la grata satisfacción de que el gobernador Diego Sinhue se me adelantó a que le hiciera el planteamiento y dijo que va a donar un mes de su salario, muy bien gobernador, yo le reconozco cuando hace lo correcto como también le señalo cuando está actuando incorrectamente”.

Prieto dijo que se espera que, con este anuncio del mandatario estatal, los correligionarios de Acción Nacional, diputados locales, federales, alcaldes, regidores y el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes se sumen. “Y vean que no es ni oportunismo, que vean que no es ni ocurrencia, que es un acto de solidaridad con quienes mas lo necesitan en esta contingencia, así que mi querido Román Cifuentes, mi querido compañero y amigo Miguel Salim, su líder político está sumándose, súmense ustedes también, no hay pretexto, no hay excusa vamos a donar parte de nuestro salario”.

Alcaldes también se unen

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo sí, a donar su sueldo de un mes para el apoyo de diferentes causas a favor de la ciudadanía, ante la pandemia del Covid-19.

El presidente municipal dijo que el donar el sueldo solo es cuestión de querer y él con mucho gusto lo haría y no solo para el apoyo del personal médico sino para otras iniciativas, ya que existen muchas necesidades y gente que se está sumando para apoyar a los más vulnerables.

“Creo que hay muchas necesidades en la calle, hay mucha gente apoyando, hay instituciones y asociaciones que ya han estado hablando: queremos sumarnos. Yo creo que a dónde lo destines ya sea el personal médico, ya sea al que está apoyando de otra manera, la cuestión es

Coordinador de legisladores panistas también se une

Pese a que, en días pasados, el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, calificó la propuesta de Ernesto Prieto de donar su salario como un acto oportunista, el coordinador de los legisladores panistas, Jesús Oviedo Herrera informó que sí se sumarán a donar un mes de su dieta para apoyar a los más necesitados en la contingencia por el COVID- 19.

