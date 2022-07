Muere Technoblade, popular youtuber del videojuego Minecraft

“Hola a todos, acá Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto. Tengamos una última conversación. Mi nombre real es Alex”, comienza el mensaje publicado por la familia de Technoblade.

“Gracias a todos por apoyar mis contenidos a lo largo de los años. Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría ser Technoblade cada una de esas veces. Fueron los años más felices de mi vida”, continúa.

“Eventualmente, dijo que lo iba a escribir y que me iba a pedir a mí que lo leyera, pero le estaba costando mucho. En un momento, me arrodillé junto a su cama y le dije: ‘Alex, no tenés que hacer nada más. Has hecho tanto por tantas personas, millones de personas. Ya puedes descansar. Pero si quieres escribir un último video, sé que estás esperando que las cosas estén un poco mejor. Bueno, no esperes, las cosas no van a mejorar'”, narró el padre en el video.

Después de escribir ese último mensaje, Technoblade vivió sólo ocho horas más.

“Todos nos dijimos adiós. Él era el niño más increíble. Extraño a Technoblade. Gracias a todos ustedes por todo. Ustedes significaban mucho para él”, concluyó el padre del joven.