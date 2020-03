Muere por coronavirus actor Mark Blum

Redacción

Ciudad de México.- Uno de los actores más respetados en Broadway y con una larga trayectoria en Hollywood falleció a causa del Covid-19. Mark Blum, quien recientemente participó en la producción de Netflix, You, tenía 69 años al momento de su muerte.

Parte de su trayectoria incluye cintas como Desperately Seeking Susan, al lado de la cantante Madonna y Rossana Arquette; también participó en el éxito ochentero Crocodile Dundee y en el rodaje de Shattered Glass.

Su fallecimiento fue anunciado por la compañía de teatro Off Broadway Playwrights Horizons y el SAG-AFTRA lo confirmó.

De acuerdo con Deadline, Mark Blum ganó un premio Obie por su actuación en Gus and Al, en 1989. También fue protagonista de Fern Hill en 2019, y en 2000 formó parte de la producción original de Off Broadway de The Waverly Gallery de Kenneth Lonergan.