Muere novelista Jonathan Baumbach

El escritor, académico y crítico estadunidense, impulsor de escritores experimentales, falleció a los 85 años después de haber escrito obras como ‘You, or the invention of memory’ y ‘The Pavilion of former wives’

Notimex

Nueva York.- El escritor, académico y crítico estadounidense Jonathan Baumbach, autor de más de una docena de libros de ficción y ganador de la Beca Guggenheim en Humanidades, falleció a los 85 años.

El novelista, quien nació el 5 de julio de 1933 en Brooklyn, Nueva York, murió el 28 de marzo en su casa de Great Barrington, Massachusetts. Su hijo, el cineasta Noah Baumbach, fue el encargado de confirmar hoy la noticia.

De acuerdo con ‘The New York Times’, Jonathan “cambió las ideas tradicionales de narración y progresión lineal en sus novelas y cuentos”, además de que “ayudó a fundar un colectivo que dio a los escritores experimentales la posibilidad de publicar sus propias obras”.

Se trata de Fiction Collective, una editorial que, en un esfuerzo por dar a las obras de vanguardia un camino más claro hacia la publicación, está dirigida a los autores de ficción experimental.

Entre las obras de Baumbach destacan: ‘You, or the invention of memory’, ‘Separate hours’, ‘The Pavilion of former wives’, ‘The life and times of Major Fiction’ y ‘Dreams of Molly’.

AL