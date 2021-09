Redacción

Pénjamo.- Un menor de 8 años de edad, que sufrió un accidente —no descrito por las autoridades— en la colonia San Miguel, murió durante la madrugada de este martes, cuando recibía atención médica en el Hospital General.

El menor, identificado como Dilan N —de 8 años de edad—, y con domicilio en la calle Aurora, sufrió un accidente cerca de las 19:20 horas en la calle San Miguel, de la colonia del mismo nombre.

Sin embargo, no fue trasladado a un hospital para su valoración. Informes no oficiales señalan que fue llevado a su casa, en un vehículo particular.

Tiempo después del accidente, el menor quedó inconsciente en su domicilio y finalmente fue llevado de urgencia al Hospital General, donde los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida.

Sin embargo, el menor murió durante la madrugada de este martes mientras era atendido en el Hospital General.

Las autoridades ministeriales han iniciado una carpeta de investigación para esclarecer la muerte del menor, pues hasta el momento se desconocen los detalles del accidente

