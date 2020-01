Muere médico que salió del retiro para ayudar a infectados por coronavirus

Redacción

Nueva York.- Una mujer de 76 años de edad, residente de Manhattan cayó desde un séptimo piso en un edificio de Upper East el viernes logró salvarse gracias a que aterrizó en cajas de verduras y frutas como zanahorias, cebollas, peras y limones.

Barbara Heller, que recientemente había tenido una cirugía de espalda había tenido problemas caminando. En el momento del accidente se encontraba en su apartamento con un amigo cuando decidió caminar hacia la ventana debido a que sentía calor.

La policía informó que la mujer accidentalmente cayó desde la ventana de su apartamento y aterrizó en las cajas que trabajadores estaban colocando en la banqueta, de acuerdo con el New York Daily News.

Inmediatamente fue llevada a un hospital con la pelvis fracturada, una costilla rota y un pulmón perforado, además de varios moretones, según dijo su ex esposo, Charles Heller.

Aparentemente la mujer sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Su ex esposo fue quien escuchó el estruendo y aunque pensó que no era nada importante acudió a ver sorprendiéndose por ver a la mujer tirada por lo que incluso pensó que estaba muerta. Pero sorprendentemente no era así, ni siquiera tenía lesiones en la cabeza.

