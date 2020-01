Muere la voz de Elsa a los 21 años

Andrea Arruti tenía papeles que a su edad ya la habían consolidado en el mundo del entretenimiento; ahora ha dejado de luto a la industria mexicana y a todos los fans de Frozen y del resto de sus trabajos

Redacción

Ciudad de México.- La actriz de doblaje mexicana, Andrea Arruti, quien era conocida por ser la voz en español de Elsa en la película Frozen, perdió la vida a los 21 años de edad. De acuerdo con el reporte de distintos portales de noticias, el acontecimiento se dio en los primeros días de enero.

El mundo del espectáculo en México ha quedado de luto tras hacerse pública la noticia del fallecimiento de la joven, que murió el 3 de enero de este año, pero no fue hasta ahora que se dio a conocer la información.

Esta actriz parecía tener un increíble futuro por delante, ya que a su edad ya tenía una carrera bastante establecida con su papel en Frozen y al ser la voz de Diamond Tiara en My Little Pony y Neeko en League of Legends, entre otros personajes.

La familia de la artista no ha emitido comunicados ni compartido nada del deceso en redes sociales. Hasta el momento tampoco se sabe nada sobre aquello que causó su muerte.

Andrea estaba muy involucrada en el mundo del entretenimiento y contemplaba realizar próximamente su debut como cantante.

LC

Comentarios

Comentarios