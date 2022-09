Muere la Reina Isabel II a los 96 años de edad, tras permanecer bajo vigilancia médica, así lo anunció la Familia Real…

Staff Correo

Londres.- “La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde…”, así anunció la Familia Real la muerte de la Reina Isabel II a los 96 años de edad, a través de sus redes sociales oficiales, luego de estar bajo vigilancia médica.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W