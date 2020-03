Muere Kenny Rogers, ícono de la música country

Redacción

Reino Unido.- El famoso actor Anthony Hopkins compartió en su cuenta personal de Twitter un video de él tocando junto a su gato, quien descansa en su regazo, pareciendo disfrutar la melodía.

“Niblo se asegura de que me mantengo sano y me exige que le entretenga a cambio… gatos”, escribió el actor.

No es la primera aparición del consentido felino. El video ya lleva más de 2 millones de reproducciones y ha generado varias reacciones de apoyo y saludos por parte de los seguidores del actor británico.

Hopkins sacó el video mientras cumple con el período de cuarentena preventiva sugerido por las autoridades para detener el avance del nuevo coronavirus Covid19.

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange… cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020