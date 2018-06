Muere Jackson Odell, actor de ‘Modern Family’, a los 20 años

El Universal

Ciudad de México.- El joven actor Jackson Odell, de 20 años, fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles el pasado ocho de junio, según reportó ‘Variety’.

Las autoridades estadounidenses aún se encuentran investigando las causas del deceso. Se esperará la autopsia. Sin embargo, descartan que se trate de un crimen.

El también músico fue conocido por sus apariciones en las películas ‘Judy Moody’ y ‘Not Bummer Summer’, y en las series de televisión ‘The Goldbergs’, ‘The Fosters’, ‘iCarly’ y ‘Modern Family’.

Recientemente Jackson Odell había escrito varias canciones para la banda sonora de la película ‘Forever Your Girl’, incluido el éxito de Lauren Alaina, ‘Wings of an Angel’.

Jackson Odell interpretó varios covers y canciones originales, que fueron publicados en su canal de YouTube, incluida una de ‘Dreaming with a Broken Heart’, de John Mayer, que cuenta con miles de reproducciones.

