Muere exguitarrista de los Red Hot Chili Peppers

Redacción

México.- Una joven de 23 años pasó de ser talla 16 a talla 10 gracias a reducir sus interacciones sociales y el entrenamiento diario.

“¡Estoy tan orgullosa de lo que he logrado! Si no fuera por el encierro, probablemente no habría comenzado mi viaje de pérdida de peso, supongo que es algo positivo que sacaré de todo esto”, asegura la chica.

Georgia Allen no estuvo conforme con su peso durante mucho tiempo. “En febrero de este año, justo antes del confinamiento, me fui de vacaciones a España“, contó. “Estaba destinado a ser un momento de descanso con amigos, pero lo único en lo que podía pensar era en mi peso. Estaba incómoda y letárgica. Todas las mañanas me vestía con mi traje de baño y ropa de verano y me sentía desanimada cuando me miraba en el espejo”, dijo la joven.

“Mi día promedio consiste en un entrenamiento HIT de 30 minutos seguido de un batido de banana para el desayuno”, compartió.

“Después tomaría una manzana o plátano como refrigerio a media mañana, y para el almuerzo tiendo a comer el yogur crujiente de fruta con alto contenido en proteínas. A media tarde disfrutaría de un snack bar de chocolate con caramelo SlimFast y para la cena como una ensalada de pollo a la parrilla”, relata.

La joven chicha británica aprovecho al máximo este confinamiento y dijo sentirse orgullosa y más segura de sí misma.

Con información de Telefonoticias