Muere el ex presidente del Real Madrid a consecuencia del Covid-9

Redacción

México.- El delantero del Milán, Zlatan Ibrahimovic, anunció el lanzamiento de una colecta de fondos para ser destinados a los hospitales de Italia, país europeo más afectado por el coronavirus.

“Italia siempre me dio tanto, y en estos tiempos dramáticos quiero devolver más aún a este país al que amo”, escribió en su cuenta de Instagram el sueco.

Zlatan destacó que el coronavirus es un problema grave, por lo que se necesita ayuda concreta y no sólo mensajes en video; en cuestión de seis horas, la iniciativa ya recaudó más de 137 mil euros a través de una plataforma en línea.

“Decidí, junto a las personas que trabajan conmigo, crear una colecta de fondos para los hospitales Humanitas (…) Juntos podemos ayudar de verdad a los hospitales, a los médicos y enfermeras que trabajan cada día de forma desinteresada para salvar nuestras vidas”, prosiguió.

Y concluyó: “¡Juntos, demos caza al coronavirus y ganemos este partido! Y recordad: si el virus no viene a Zlatan, Zlatan va al virus!”.

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020