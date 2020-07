Muere el aclamado compositor Ennio Morricone

Redacción

Italia.- Hoy lunes 6 de julio se dio a conocer que el compositor aclamado Ennio Morricone falleció a los 91 años de edad después de que tuviera complicaciones por una fractura de fémur.

Su trabajo es conocido por su alto valor narrativo-auditivo, sus melodías han acompañado películas aclamadas por la críticas de directores como Gissepe Tornatore y Taratino.

Morricone nació en Roma en 1928, ya desde edad temprana mostró amor por la música, después de ser trompetista descubrió su habilidad para la composición.

Fue hasta cuando se unió a Sergio Leone cuando saltó a la fama en la legendaria The Good, the Ugly and the Bad. A partir de ahí que comenzó a trabajar exhaustivamente en otros filmes. No fue sino hasta el 2006 cuando recibió un Oscar para The Hateful Eight; aunque anteriormente había recibido un sinfín de otros reconocimientos.

Fue su abogaMdo quien confirmó su deceso. Descanse en paz el maestro.