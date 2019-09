Muere de lupus hija de Rocío Sánchez Azuara

La conductora reveló el fallecimiento de su hija a través de Twitter e Instagram, quien padecía lupus eritematoso sistémico

Redacción

Ciudad de México.- Rocío Sánchez Azuara dio a conocer este lunes, a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hija Daniela Santiago Sánchez de 31 años de edad, quien padecía de lupus eritematoso sistémico.

En su cuenta de Twitter e Instagram, Rocío compartió un emotivo video de despedida, en el cual se puede leer palabras de agradecimiento y amor.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado, descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”.

Artistas y fanáticos de la conductora se hicieron presentes para brindarle un mensaje de apoyo y cariño ante la dolorosa perdida.

SZ

