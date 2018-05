Muere bebé en atentado a exfiscal de Jalisco

Además 13 personas continúan hospitalizadas; 2 de ellas con pronóstico reservado, entre ellas la mamá del bebé

Redacción

Ciudad de México.- Luego de la ola de violencia desatada el lunes en la zona Metropolitana de Guadalajara, autoridades de salud dieron a conocer que 13, de las 16 personas que resultaron heridas, siguen hospitalizadas.

Además el gobernador Aristóteles Sandoval confirmó la muerte de un bebé de ocho meses que resultó gravemente herido, luego de que integrantes de la delincuencia organizada quemaron unidad de transporte público en Mariano Otero.

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño.

— Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 22 de mayo de 2018