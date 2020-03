Movimientos feministas deben ser libres de intereses políticos: Obispo de Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Oficialmente diez restaurantes cerraron y seis están clausurados. Sin embargo, cada día hay más negocios que han decidido cerrar, desde taquerías hasta vendedores de dulces han decidido dejar de vender porque les piden cuota.

Los pequeños comerciantes dijeron que prefieren cerrar porque hay un grupo delictivo que se dedica a la extorsión, pero también hay muchos ‘vivales’ que los amenazan y pareciera que sólo están trabajando para pagar las cuotas.

“No es posible que estamos trabajando para pagar a otros, en un inicio nos dejaban los papelitos y que nos teníamos que comunicar a un número, pero luego es uno y luego viene otro, y luego que son de un grupo y que luego del otro, yo digo que estos que vinieron la última vez no trabajan para los que siempre vienen, pero yo estoy enfermo de diabetes y lo que ya quiero es vivir tranquilamente no estar con la preocupación de que van a venir balacearme”, comentó el exdueño de un puesto de hamburguesas al norponiente de la ciudad.

En las colonias y en algunas calles hay tiendas en las que se ofertan abarrotes, comida o dulces, en los que en teoría tienen ingresos pero sus dueños son de clase media y hasta a ellos les fijan una cuota semanal.

“La verdad es que nosotros no queríamos, lo pensamos mucho y al final sí aceptamos pagar la extorsión, pensamos que ya con eso podríamos trabajar, pero parece que no hay llenadera siguen cobrando más y más, nos estamos endeudando mucho para poder pagar y que no se enojen y no nos maten, por eso mejor cerramos y ya nos vamos de Celaya”, señaló Patricia.

La encargada de la Dirección de Fiscalización, Claudia Ramírez Sancén señaló que en lo que va del año ya son seis establecimientos que la dependencia ha clausurado “por hechos de sangre”, y hasta el momento ninguno de los propietarios se ha acercado para pagar la multa o tramitar la reapertura.

Los establecimientos clausurados son: ‘El Perico Azul’, ‘Peregrino’, ‘La Shula’, el Modelorama de avenida Irrigación, un expendio de bebidas en Los Pinos y el bar ‘Las Muñecas, escenario del último ataque armado el viernes 28 de febrero.

Los que han cerrado son ‘Hermoso Cariño’, ‘Micheladas Universidad’, ‘La Chopería’, ‘La Rabiosa’, ‘Estrabo’, ‘Drink City’, ‘El Japonés’, ‘Arturo y sus Botanas’, ‘Cabaña de Liz’ y ‘Canarita del Tiempo’.