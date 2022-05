Movimiento de la caseta de cuota no tiene fecha definida pues todavía falta dejar listo el Plan de Ordenamiento Territorial

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña informó que el Ayuntamiento realizará un Plan de Ordenamiento Territorial imparcial y completo; el cual entregarán al Gobierno del Estado como requisito para mover la caseta de cuota.

“Lo que yo he platicado con el IMPLAN es que no se puede hacer un plan parcial, sino un plan de ordenamiento en general, que se le dé rapidez necesaria pero que sea todo transparente, que se hagan todas las mesas, que se inviten a todos los colegios, que nos digan cuáles son las zonas que se pueden desarrollar y cuáles no, con el tema de agua potable, de electricidad, de Protección Civil si hay fallas geológicas o si es zona de deslave”, comentó.

El presidente municipal tardará comentó que el estudio cerca de 8 meses; además comentó que el proyecto de la caseta no tiene una fecha definida, puesto que no está presupuestado ni definido.

Movimiento de la caseta de cuota Foto: archivo

Caseta de cuota en Guanajuato podría ser parador turístico

El gobierno de Guanajuato y el Consejo de Promoción Turística planean habilitar un “Parador Turístico” en la zona en donde se ubica la caseta de cuota Guanajuato-Silao, con la finalidad de promociar la ciudad.

Espacio que quedaría libre una vez que se la caseta se recorra. Algo que ya lo ha anunciado el gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aunque no ha precisado la fecha.

El alcalde, Alejandro Navarro Saldaña no descartó esta posibilidad, pues la idea también la contemplan los integrantes del Consejo de Promoción Turística. Explicó que la estructura actual se quedará en el mismo lugar y considera se debe aprovechar en términos turísticos.

Apuntó que un parador turístico en esa parte de la ciudad es una excelente idea, pues los visitantes puedan conocer opciones de hospedaje alimentos, espacios de diversión, etc.

