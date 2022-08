Movimiento Ciudadano: ofensivas y ausencias

POR AHÍ NO ERA. La nota de la rueda de prensa de Movimiento Ciudadano en León no fue el señalamiento de un, para ellos, sospechoso cambio en las reglas para la transparencia de las compras públicas en el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos que irían a contracorriente de lo abierto en el segundo trienio de Héctor López Santillana. No.

EN CALIENTE. El propio síndico José Arturo Sánchez Castellanos respondió al vuelo a esos señalamientos y dijo que no hay tal en una nota informativa de 6 puntos. No se ha distinguido el edil que hace una defensa a ultranza del gobierno leonés. Por algo ya le aplicaron la ley del hielo, en el entorno cercano de la alcaldesa.

NO FUE. El punto es que ayer llamó la atención la ausencia de Luis Andrés Alvarez Aranda quien hace un buen rato fue presentado como el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en León.

TODOS, MENOS ÉL. Ahí estaban el excandidato a la alcaldía leonesa Juan Pablo Delgado, el coordinador estatal Rodrigo González, la diputada local Dessiré Angel y la regidora Lucía Verdín pero no estaba el expriista.

SÍ PERO NO. El punto es que en MC corrió el fin de semana la versión de que Alvarez Aranda estaría cerca de un cargo en la nómina del gobierno del estado. Él lo niega y así lo registramos.

VERDUGO POR PARTIDA DOBLE. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y él, no se llevan nada mal. El panista le ganó 2 veces en sendas contiendas electorales, las que lo llevaron a ser diputado local primero y después, federal.

PASADO PRIISTA. Alvarez Aranda fue funcionario de la administración de Bárbara Botello. No terminaron muy bien aunque al final, en el interinato de Octavio Villasana, fue su secretario particular.

BAJO PERFIL. En MC forma parte de la agrupación civil Imaginemos Guanajuato y ha participado en varios públicos aunque hay que decir que no es de los más activos en temas mediáticos con los naranjas pues el protagonismo lo asume Juan Pablo Delgado en lo local y Dessiré Angel en el Congreso.

AZUL Y BUENAS NOCHES. La regidora en León, Lucía Verdín ha quedado a deber en el Ayuntamiento de esta ciudad. Tras la buena campaña de Juan Pablo Delgado y el protagonismo asumido por Dessiré en el Congreso, la representación emecista en León ha quedado chata. No todo puede ni debe ser agenda de género.

VAYA, VAYA. En ese pequeño menú de personajes de MC, el “Güero” Alvarez, como le dicen, ha mostrado un perfil discreto. Necesidad económica de un cargo público no la tiene. Ya conocemos el poder de cooptación del PAN-Gobierno. Ni modo que la fiebre opositora de Luis Andrés se enfríe por tan poco.

LA DEL ESTRIBO…

Ya se registró anoche la exdiputada federal Pilar Ortega Martínez como candidata única a la dirigencia municipal del panismo en León. Así ocurrirá en todos los comités blanquiazules azules. Más allá de la paridad que avanza en el partido gobernante en este estado pues habrá más dirigentes mujeres que hombres, nunca como ahora el panismo en los municipios, será una suerte de gerencia que solo estará a las órdenes del gran tlatoani.

A PROPÓSITO DE COOPTACIONES: EL CASO DEL “PAY DE LIMÓN”

En su largo reinado en Guanajuato, el PAN-Gobierno se ha especializado en su poder de cooptación para desarmar a sus adversarios en el estado.

De por sí, la consistencia de la oposición ha dejado qué desear en el terruño pues ha sido endeble, con pocas figuras consistentes y con peso específico, el blanquiazul siempre ha contado con la alternativa de cooptar de diversas maneras.

Hace 11 años, en una fecha como hoy, se cocinaba la consumación de una de las cooptaciones más memorables del panismo en Guanajuato. La del entonces diputado del partido Verde, David Cabrera.

Ese día en el Congreso local se rechazaba la solicitud de licencia del entonces diputado de Cabrera en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con una votación de 6 a 1.

La novedad era que a los 4 panistas, se agregaban los priistas Luis Gerardo Gutiérrez Chico y Alicia Muñoz en los sufragios para ir en contra de la solicitud del Verde, cuyos dirigentes ya advertían que su diputado estaba entregado a Acción Nacional aunque quisieron manejar todo con pinzas.

Porque la cercanía de Cabrera con el PAN era secreto a voces desde los meses anteriores. Lo sabía el propio partido Verde pero se hacía de la vista gorda y desde luego, el PAN lo disfrutaba pero era el menos interesado en que se hiciera oficial.

El Verde echó a andar la estrategia para que asumiera la curul la suplente de Cabrera quien, muy institucional, hizo el trámite como si en realidad quisiera irse y dejarla vacante.

De esa forma, él no cargaba con la culpa y el PAN por ser la mayoría podía inventarse cualquier argumento para no dejarlo ir. La simulación se mantuvo porque Cabrera siguió siendo diputado “Verde” aunque todos sabían que reportaba al PAN.

Tiempo después, se convirtió Cabrera en el titular de los Registros Públicos del Estado. El PAN ya ha cooptado a priistas como Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles. En su tiempo, Guillermo Romo no renunció al PRI pero jugó a favor del PAN.

Claudia Silva era del PRD y hoy es alcaldesa por el PAN, al igual que el alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández aunque antes de ser azul fue tricolor.

Ninguna cooptación tuvo apodo como esa del Verde: el pay de limón. Verde por dentro pero puro pan afuera.

La realidad es que el PAN hoy no necesita cooptar porque el PRI, de facto, está literalmente entregado al blanquiazul, colgado de la realidad nacional que perfila una coalición que no debe enorgullecer a los azules. Al contrario, el PAN nació para combatir al PRI y ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador ha hecho posible una alianza convenenciera.

FISCALÍA DE GUANAJUATO: SOL Y SOMBRA EN DETENCIONES

Hace un mes que desde el gobierno del estado se declaró, no fue chisme ni filtración que se estaba muy cerca de la detención del presunto asesino del excamarógrafo Enrique Sosa.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien junto a Sophia Huett asume el desgaste de explicar lo que sucede en temas de seguridad en beneficio del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y del Fiscal Carlos Zamarripa que poco hablan del tema, volvió a decir que ahora sí, que le crean, que ya están cerca de detenerlo.

El ejecutivo estatal suelta además una frase que parece confirmar las versiones del perfil del presunto responsable.

“No importa los medios que tenga el sujeto, las personas que conozca. Se va a hacer justicia”, aseguró, Rodríguez Vallejo.

Y es que luego de varios días de que se dieron los hechos lamentables, se comentó en radiopasillo de que el presunto responsable estaría haciendo uso de la posición que tiene para evitar comparecer ante la justicia e incluso que ya se había ido del país.

Ayer el gobernador volvió a decir que están cerca de atraparlo y anunció también el respaldo para la esposa e hijo de Sosa y del trámite de una pensión.

Todo, mientras de manera simultánea, el Fiscal anunciaba la detención del presunto responsable del homicidio de uno de los hijos del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López confirmaba algunas medidas de seguridad que se dispusieron para funcionarios y miembros del Ayuntamiento celayense.

Aunque ya se había comentado la semana pasada, el gobernador descartó que el primer edil celayense vaya a solicitar licencia a su cargo.

Y bueno, Huett López en su ya habitual papel de “únete a los optimistas” dice que Guanajuato “es ejemplo” en reacción frente a las acciones concertadas de un grupo criminal para incendiar Oxxos en el estado.

En otras palabras, en Guanajuato este tipo de acciones de propaganda de grupos delincuenciales y sus atentados como el que perpetraron en Celaya no se pueden evitar pero hay respuesta con detenidos.

Eso, ya se ha visto, no detiene a los cárteles de seguir haciendo daño en un toma y daca muy desigual porque ya no se puede prevenir. La esperanza es solo reaccionar frente a la comisión de delitos que ya no terminan en el “se matan entre ellos”. Así las cosas.

