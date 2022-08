El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano anticipó que no planean aliarse con otros partidos para las elecciones de 2024

Fernando Velázquez

León.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, rechazó la idea de que este partido pueda coaligarse con otros de oposición en Guanajuato, pues dijo, son instituciones que van en decadencia y que no suman.

En entrevista, refirió que para la ciudadanía no resulta atractivo ver varias siglas englobadas en una alianza. La muestra, dijo, está en los resultados que tuvo la coalición “Va por México” en las elecciones locales de este año.

“Las siglas de partidos no suman ya. Eso se demostró en el 2018 y se sigue demostrando en las últimas elecciones, vean la paliza que le puso Morena a la alianza Va por México en los estados. Rescataron Durango con un priista que pudo haber ganado solo, y con una panista en Aguascalientes que pudo haber ganado sola”, dijo.

Por lo anterior, sostuvo que la apuesta de Movimiento Ciudadano es incorporar a cada vez más jóvenes y que ocupen espacios de decisión, así como trabajar una candidatura propia rumbo al 2024.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza. Foto: Especial

Rodrigo González sostuvo que el partido sí cuenta con perfiles para ser candidatos en las próximas elecciones. Entre estos destacan José Ángel Córdova Villalobos, Dessiré Ángel Rocha o Juan Pablo Delgado, entre otros.

Cuestionado sobre si el ir solos en el 2024 no terminaría por beneficiar al PAN, indicó que no es así. Incluso reiteró que se buscará hacer una alianza con la ciudadanía, no con otros partidos.

“A nivel nacional nos cuestionan de lo mismo, que somos paleros de Morena, y aquí que somos paleros del PAN, entonces nunca les vas a dar gusto a los demás, entonces que cada quien haga su trabajo. Si Morena se junta con partidos satélite, qué bueno, es su estrategia; y si el PAN se junta con el PRI, PRD y otros partidos, bien por ellos. Nosotros decidimos ser auténticos y también se nos debe de respetar”, dijo

