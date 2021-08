Redacción

Irapuato.- Para cuidar de la salud de las y los usuarios de transporte público, personal de la Dirección de Movilidad y Transporte continúa con operativos para la verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias a bordo de las unidades.

Javier Delgadillo García, director de Movilidad y Transporte, informó que, con el regreso a clases el lunes 30 de agosto, se busca garantizar la frecuencia de recorrido de las unidades para brindar un mejor servicio.

“Tenemos algunas (escuelas) de nivel superior que ya iniciaron operaciones, estamos revisando los horarios para que cumplan. Además de garantizar los horarios, con esas frecuencias para que no se saturen los vehículos en este caso”, comentó.

Para prevenir nuevos contagios, tanto usuarios como operadores del transporte público deben usar cubrebocas durante el trayecto a su destino. En caso de detectar a alguna persona que no porte la mascarilla, se les pedirá que bajen de la unidad.

“Checamos que tanto los operadores como usuarios usen el cubreboca, para el usuario no hay sanción, simplemente no se le permite seguir haciendo su viaje en el transporte público hasta que no porte su cubreboca”, puntualizó el funcionario.

Personal de la Dirección de Transporte realiza recorridos en las bases de las unidades, para supervisar las labores de limpieza y desinfección de áreas comunes previo a la salida de cada ruta.

El Director de Movilidad y Transporte invitó a la ciudadanía a no confiarse y atender las recomendaciones sanitarias para prevenir nuevos contagios de coronavirus en el municipio.