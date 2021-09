Redacción

Salamanca.- La recepción de solicitudes de servicio para ir de Cortazar a Salamanca y entregar envíos en la zona de comercios entre Pasajero, Cazadora y Pluripartidista ha puesto en alerta a repartidores de al menos tres empresas en esta última ciudad.

De acuerdo al reporte, los prestadores de este servicio de las empresas Huracanes, Sobre 2 ruedas y Paquetería Salamanca han recibido llamadas del número 55 79502185, a partir de las 14:17 horas, para que acudan a recoger unos paquetes y los entreguen en la zona de Faja de Oro.

El reporte se genera a poco más de una semana del terrible 19 de septiembre, cuando un ataque con ‘paquete bomba’ derivó en el asesinato del dueño y el gerente del restaurante ‘Barra 1604’. De este mismo, un trabajador de motoenvío resultó lesionado de gravedad.

Dado este álgido contexto, los prestadores del servicio decidieron cancelar la entrega de ‘paquetes sospechosos’. Sin embargo, la solicitud de este nuevo servicio ha vuelto a encender las alertas.

“Estamos preocupados porque, según se ha venido informado, el paquete salió de Cortazar y hoy nos piden el servicio de allá para traerlo a negocios de comida de la calle Faja de Oro. Nos preocupa más porque ya no sabemos y no queremos arriesgarnos. Incluso ya casi no se realizan servicios foráneos y menos del traslado de paquetes porque la verdad no sabemos”, precisó un trabajador de motoenvío.

