Cerca de 400 motociclistas organizaron una caravana por Irapuato e invadieron sus calles, incluso cerraron por completo una de las vialidades

Irapuato.-Luego de más de cuatro horas y denuncias en las redes sociales, la Dirección de Tránsito implementara un operativo para poner orden entre cientos de motociclistas, los cuales se apoderaron de las calles.

Tras el operativo las autoridades informaron que detuvieron al menos 10 motociclistas e infraccionaron a 15 por consumir bebidas embriagantes en la vía pública, no usar casco de seguridad y no portar su documentación, entre otras faltas.

Cerca de las 3 de la tarde que cientos de motociclistas se reunieron en Plaza Jacaranda y llevaron a cabo una caravana con motivo del mes patrio. Sin embargo, como ya es costumbre, los motociclistas recorrieron las calles sin las medidas de seguridad.

Los denuncian en redes sociales

Varios de los motociclistas no traían casco de seguridad, otros se pasaron los semáforos, consumían bebidas alcohólicas e incluso en algunas unidades viajaban más de 2 personas. Usuarios de redes sociales denunciaron estas faltas y llamaron a las autoridades a poner un orden.

Incluso reportaron que en el Cuarto Cinturón Vial en su tramo Arandas – Villas de Irapuato los motociclistas circularon en sentido contrario. También cerraron la vialidad por casi una hora. Esto hasta que elementos de la Guardia Nacional llegaron y liberaron los carriles.

“Animo dónde están esos tránsitos, los municipales, alcaldesa haga algo se supone esa es su chamba no? Por eso y más se ocupa al ejército y la guardia al mando de la seguridad de Irapuato y todos los municipios de Guanajuato. Se imaginan que no puede controlar unos simples motociclistas. Qué se espera del crimen organizado mano dura con esta gente tal parece ya pueblo sin ley que cada quien hace lo que le place no y aun así insisten en seguir y no querer abandonar el puesto, incompetencia en su máximo esplendor…”, dijo un internauta en Facebook.

No es la primera vez que los motociclistas hacen un caos

Los comentarios se multiplicaron. Y es que no es la primera vez que estás caravanas se salen de control y los motociclistas se apoderan de las calles. Pues hasta organizan arrancones en las calles, justo en medio del tránsito de automóviles y peatones.

Ante la presión que hubo en redes sociales, la Dirección de Tránsito Municipal implementó un operativo. Revisó las motocicletas y disolvió el grupo de más de 400 unidades. En la Plaza Jacarandas luego de la reunión las autoridades encontraron un hombre dormido y alcoholizado, así como varias botellas de bebidas con alcohol vacías.

