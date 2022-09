1. Morfín y las ‘cuentas por cobrar’ por el Zapotillo

En un declaración más política que legal y técnica, el presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Antonio Morfín Villalpando, afirmó que esperarán al cambio de sexenio para reclamar los derechos de la paramunicipal en el título de concesión sobre la presa El Zapotillo.

Así es, el tres veces designado consejero del organismo operador del agua, mantiene vivo un tema que se fue perdiendo en el tiempo entre problemas legales, sociales, económicos y medioambientales.

Acusó falta de voluntad de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el tema, como si este no tuviera aún una resolución: “nosotros en lo personal seguiremos insistiendo. El Zapotillo no va ahorita pero eso no quiere decir que no vaya”.

Claramente hay un empecinamiento de parte de Morfín Villalpando, frente a una obra que quedó marcada para dotar de agua a Jalisco y no a Guanajuato, luego de un largo conflicto que no se centró en una supuesta discordia entre estados, sino en el choque de derechos ciudadanos y la imposibilidad física en los niveles esperados de agua.

Incluso, la postura del presidente de Sapal dista mucho de la que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha mostrado públicamente, al aceptar tácitamente el acuerdo que López Obrador firmó con su homólogo jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, al darle vuelta a la página para ir por otro proyecto mucho más ambicioso.

Para ser claros, el proyecto de la presa y acueducto El Zapotillo ya estaba detenido por orden judicial.

Por un lado, la cortina no podría alzarse con la altura necesaria para dotar de agua a las dos entidades, al implicar la inundación de tres poblados. Por el otro, el acueducto concesionado a la conflictiva empresa española Abengoa, no avanzó ni tres por ciento debido también a fallos judiciales.

Dentro de los argumentos de Morfín Villalpando, está el título de concesión y la inversión realizada por Sapal en el fallido proyecto. Lo extraño es que si se asume poseedor de la razón jurídica, se espere dos años al cambio de gobierno para reclamarlo.

Para colmo, el gobernador aún no encuentra una vía de salida para el proyecto al terno que beneficiaría a Guanajuato, pues según reprochó esta misma semana, el presidente no le ha dado cita.

Así pues, por ahora sólo hay reproches, dudas y una larga lista de pendientes para garantizar el agua potable para León.

2. Protesta contra la impunidad militar

La colectiva de mujeres buscadoras “Hasta Encontrarte” mostraron su visión histórica, al realizar una manifestación cuyo simbolismo y profundidad marcaron este 15 de septiembre a nivel nacional.

Aliadas con la colectiva feminista Marabunta, escalaron la “Estela de Luz” -monumento erigido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para conmemorar el bicentenario de la Independencia- para colgar su consigna contra la militarización de la seguridad en México la noche de los festejos patrios.

“16 años de impunidad militar” decía el pendón de 80 kilos con 4 metros de ancho por 100 de alto, cuya frase engloba la responsabilidad del estado en la incursión del Ejército en el combate al crimen, una medida que se fue intensificando en tres sexenios, hasta la asignación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En la parte de abajo el mensaje concluía: “Para cuándo nuestra independencia del Ejército”.

Estos 16 años han sido calificados por organizaciones como Amnistía Internacional como desastrosos, pues la violencia y los agravios contra los derechos humanos en México se han recrudecido.

Ya en una vista más cercana, entre 2020 y 2022 se presentaron más de 1,100 quejas contra esa institución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, entre otros.

“Mientras ustedes toman malas decisiones sin preguntarle a las víctimas de este país, a nosotras nos siguen matando en las calles. La violencia no se combate con las Fuerzas Armadas, se combate con mejoras públicas y con inteligencia”, sostuvo con razón Bibiana Mendoza, quien es buscadora y vocera de “Hasta Encontrarte”.

Al final, la consigna fue retirada ayer 16 de septiembre pero el acto dio en el corazón del costo de una militarización que ha avanzado al margen de posturas ideológicas o partidarias. El costo humano, es el que se encuentra por encima de toda incursión armada.

Existimos porque resistimos.

3. Inforum, crisis de identidad

Durante años, el Inforum de Irapuato luchó por hacerse de un lugar en el espectro del turismo de reuniones y organización de eventos como exposiciones y convenciones. Sin embargo, se ha ido convirtiendo en un peso específico para el erario público que no ha logrado el costo beneficio esperado.

Esta semana el Ayuntamiento de Irapuato aprobó la creación de un fideicomiso para la operatividad del Inforum, ahora con una vocación especial para la investigación e incubadora de empresas; una apuesta que busca recapitalizar y profesionalizar el espacio.

La medida puede no ser la única viable, pero sí está entre las menos costosas si se toma en cuenta que estas instalaciones reciben una cantidad generosa de recursos públicos para su remodelación, mantenimiento y acondicionamiento de espacios. Tan sólo en enero de este año se le inyectaron 110 millones de pesos.

Ante las críticas de la regidora de Morena, Evelia Mortera, quien se dijo preocupada por la posesión de inmueble, el síndico Alfredo Méndez garantizó la propiedad pública y esbozó los que serían las nuevas vocaciones del Inforum: un espacio en donde confluyan los entes los educativos, la investigación, los emprendedores, que motiven una inversión.

Pero el edil también aceptó de forma tácita el fatal presente del recinto al afirmar que “no será un inmueble vació que no va a tener ningún uso”, con un ideal a largo plazo pues a corto plazo se busca la autosustentabilidad.

Es así como el gobierno de la alcaldesa Lorena Alfaro García terminó por apelar al capital privado para rescatar el Inforum. Una medida que sería crucial para el éxito o fracaso de un recinto que refleja las aspiraciones de una ciudad por entrar al auge del turismo de negocios y reuniones.

