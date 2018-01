Moreno Valle se baja de la contienda; Anaya va solo

PAN rompió con la tradición democrática de una contienda interna, según politólogos

El Universal

CDMX.- El aspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, desistió de participar en el proceso electoral interno por la precandidatura presidencial de su partido y de la coalición Por México al Frente.

En un video en sus redes sociales, Moreno Valle dijo estar convencido de que México necesita de un cambio de régimen y que para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen un proyecto común.

Recordó que él fue candidato y luego gobernador de Puebla, gracias a la coalición conformada por PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia —ahora Movimiento Ciudadano (MC)— además de que presentó una iniciativa para promover en la entidad los gobiernos de coalición, misma que fue aprobada por el Congreso estatal el 15 de diciembre de 2016.

Este domingo, era la fecha límite para el registro de precandidatos al proceso interno del PAN por la candidatura presidencial y de la coalición Por México al Frente.

Con la renuncia de Moreno Valle, cuatro de los cinco aspirantes panistas habrían desertado a la precandidatura presidencial de Acción Nacional, quedando como único precandidato el expresidente del partido, Ricardo Anaya.

El 27 de diciembre, el senador Ernesto Ruffo; días antes, el panista Juan Carlos Romero Hicks informó que no competiría por la candidatura presidencial; una semana antes, el excanciller Ernesto Derbez hizo pública su renuncia.

“Queda mucho la imagen de que (Anaya) llega con golpes de traición, zancadillas, que llega a la mala, y eso no le ayuda en su imagen, no sólo con los panistas, sino frente a los electores no panistas que no le tendrán confianza como gobernante. Sí llegó a ser el precandidato, pero la forma en que lo hace suma puntos negativos para él”

José Antonio Crespo, Investigador del CIDE