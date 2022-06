CONTRA RETRATO

José Luis Manrique Hernández

Las reformas a la Ley de Movilidad del Estado entraron en vigor apenas el fin de semana y ya generan inquietudes e incertidumbre entre el gremio de los taxistas.

La desaparición de los permisos para transporte ejecutivo, multas de casi 60 mil pesos para quienes ofrezcan el servicio sin registro previo, son las medidas que resaltan dentro de la renovada normativa. Los conductores esperan que José Luis Manrique Hernández, subsecretario de Servicios a la Comunidad, no descuide su cumplimiento.

Antonio Lanuza Ruiz, líder de la plataforma ‘Taxi ejecutivo’ en Salamanca, espera que desaparezca la competencia desleal. Tan sólo en su municipio operan alrededor de 80 unidades fuera de la ley, número que es mucho mayor en localidades como Irapuato, Celaya y León. “Se requiere que la autoridad haga su trabajo para que se regule realmente”, manifestó Lanuza.

En León, el representante del ‘Frente de conductores de taxis ejecutivos en Guanajuato’, Rodolfo Morgan Estrada, evidenció algunos huecos en la reforma, que prometía ‘cancha pareja’.

Destacó que la nueva reglamentación no aclara si gobierno del estado admite vehículos tipo ‘hatchback’ -compactos, con una cajuela menos amplia que los sedán-, en la modalidad de transporte privado.

Advirtió que si no es así, los 1 mil 500 trabajadores que lidera no se registrarían, aunque esto implique quedar en la clandestinidad. “Con ello la ley será letra muerta (…) son muchos los que tienen un ‘hatchback’ y si no se incluyen en el reglamento, sí quedará a deber mucho la reforma”, fueron sus palabras.

Los taxistas aún tienen dudas, que Rodolfo Morgan Estrada espera resuelvan personalmente José Luis Manrique e Ysmael López, director de Transporte del Estado -cuya experiencia en movilidad, cuestiona-. Si ese encuentro se concreta, podría abrirse la puerta al diálogo; esto arrojaría una luz sobre un área que se ha mantenido en la sombra.