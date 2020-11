Nosotros queremos que sean emanadas de las filas del partido, para que no existan después malos manejos. Que sea gente que tenga la camiseta puesta realmente, que haga un buen trabajo, que respete lo que nosotros vamos a plantear a Mario Delgado; al menos en Celaya y en Guanajuato ya no queremos más imposiciones, queremos que la candidatura o la mayoría de las candidaturas sean emanadas del mismo partido, por gente fundadora, con gente trabajadora que traiga la camiseta puesta, y que ya llegando no vaya a subirse a su ladrillito y no vaya a ser mala labor,

sentenció Bautista, respaldada por algunos militantes.