MORENA Y PAN: PURAS VERGÜENZAS

LO DE SIEMPRE. Solo puede haber algo peor que la incompetencia de las autoridades para atender y enfrentar una embestida del calibre que se vio el pasado martes por la noche y madrugada del miércoles en varios municipios de Guanajuato.

CLÁSICO. Que diputados de PAN y Morena se culpen mutuamente de tener una mayor responsabilidad en la violencia que padece nuestro país.

TRÍO. Eso hicieron ayer en la Diputación Permanente Armando Rangel, Ernesto Millán y David Martínez que, como suele ocurrir, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y no por ser una práctica reiterada deja de ser irrelevante.

LA TALACHA. Increíble que Ernesto Millán no supiera a esas horas que el presidente había reconocido que no se detuvo a ningún capo. En tiempos de redes sociales, lo mínimo es actualizarse de la información que se presenta en un debate parlamentario.

IGUALITOS. Y del lado del PAN, la predecible apuesta de cargar toda la culpa a la 4T y encima de todo con una pobreza de argumentos como el de Jorge Ortiz que por poco y ni siquiera calienta a los morenistas para responderle de tan tibia que fue la respuesta.

OTRA VEZ. Tuvo que aparecer Armando Rangel, con muchas más tablas para dar la batalla en la tribuna y encender a David Martínez y al propio Millán quien tuvo que quitarse el traje de moderado que suele ponerse. Paradójicamente, es o fue el más calderonista en el PAN.

ERRORES LOCALES. Se puso mejor en lo pasional pero es imposible cuando la realidad se ve en banco y negro como suele ocurrir entre el PAN y Morena. Los azules que suelen voltear a otro lado cuando se trata de reconocer que el problema se incubó y se desarrolló en los últimos 9 años. Y que son los mismos responsables de la estrategia anticrimen en el estado los que están hace 10 y 13 años respectivamente y que no pueden eludir su corresponsabilidad. Así no se las dejaron, como diría el propio Alvar.

TAL PARA CUÁL. Y en el caso de la Federación, los morenistas no pueden olvidar que quien tutela la estrategia contra la violencia es el gobierno que encabeza su partido y que no hay manera de defender a un gobierno que después de casi 4 años, no ha podido cambiar el estado de cosas que con mucha razón cuestionó en su momento.

Lee también: Round entre el PAN y Morena por ataques en Guanajuato y protección a periodistas

LA DEL ESTRIBO…

Ya se había dado a conocer ese dato pero ayer lo mostró el secretario de Educación del estado, Jorge Hernández Meza con toda su crudeza.

San Francisco del Rincón y Purísima son 2 municipios que acumulan uno de los índices de deserción escolar más altos del estado.

En algunos casos incluso superan en números absolutos a municipios como Celaya, Irapuato y León. No es casual que el problema de las adicciones también sea particularmente preocupante.

Te puede interesar: SEG alerta por dos nuevos casos de abuso en escuelas de Guanajuato

MORENA Y PAN: PURAS VERGÜENZAS

10 AÑOS DE LA FALLIDA REFINERÍA; EL SUEÑO QUE NUNCA DEBIÓ SER

Ahora que vemos las complicaciones que atraviesa la concreción de la refinería Dos Bocas que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podemos entender que fueron puras ilusiones y espejitos los que nos vendieron en el sexenio de Juan Manuel Oliva con el cuento de la posible refinería en Salamanca

Hace 10 años, luego de una pugna con tintes de telenovela, Guanajuato gobernado por Juan Manuel Oliva, perdía una carrera muy dispareja frente al estado de Hidalgo gobernado por Miguel Angel Osorio Chong, actual senador tricolor.

Una carrera increíblemente dispareja pues el Presidente de la república era el panista Felipe Calderón pero en Pemex dirigía un priista de cepa, Jesús Reyes Heroles quien no tuvo empacho en cargar los dados acompañado de la lógica del momento para descarrilar los sueños guajiros de Guanajuato de albergar una refinería.

Una disputa que con el paso del tiempo se convirtió en improductiva en lo político pero dispendiosa en lo presupuestal para Guanajuato porque el gobierno olivista adquirió terrenos que hoy siguen siendo un patrimonio más con tintes de carga que de activo.

A 10 años de aquél episodio, los priistas y panistas que empujaban aquél proyecto, son los principales detractores de Dos Bocas.

El punto es que Guanajuato sigue teniendo una refinería que requiere reconfiguración. Al principio del sexenio se dijo que la Antonio M. Amor de Salamanca podría entrar en la jugada del proyecto de las refinerías.

Pero, cómo se ven las cosas a estas alturas del sexenio de la 4T, será ganancia que se haga la de 2 Bocas y la de Guanajuato seguirá esperando mejores tiempos aunque francamente eso no se ve en el horizonte de mediano plazo.

Los expertos dicen que las refinerías como se concibieron hace 10 años y como las concibe el actual gobierno ya son cosa del pasado. Las críticas que recibe el gobierno federal por su resistencia a las energías limpias están sobre la mesa.

La aventura que emprendió el gobierno de Oliva por la refinería es una página oscura en Guanajuato. El entonces presidente Felipe Calderón lo embarcó en esa apuesta a sabiendas que el entorno político no era favorable y que podía fracasar.

Y ahora vemos cómo esos terrenos adquiridos han sido una carga con proyectos fallidos como Xonotli que resultó una lágrima.

MORENA Y PAN: PURAS VERGÜENZAS

MORENA Y PAN: PURAS VERGÜENZAS

FLUJO DE INFORMACIÓN Y DETENCIONES: LA DECEPCIÓN DEL DÍA DESPUÉS

“Somos más los buenos y los que queremos un mejor estado o país”, suelen decir los gobernantes para alentar a los ciudadanos y hacerles creer que la guerra contra la violencia y el crimen se puede ganar.

Pero son ellos quienes con sus acciones y omisiones nos vuelven a decepcionar. Tras las horas violentas y desasosiego que vivieron centenares de ciudadanos en carne propia con el incendio orquestado de tiendas de conveniencia en al menos 6 municipios del estado derivados de un operativo federal en el vecino estado de Jalisco, lo menos que esperábamos era la confirmación de la detención de los líderes del grupo delincuencial de Jalisco.

Así lo perfiló el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del miércoles. El operativo en Jalisco de parte de la Sedena era para detener a uno de los altos mandos de ese grupo. Durante 24 horas los ilusos creyeron (creímos) que el operativo había resultado exitoso.

El tamaño de la reacción con los actos simultáneos de ataques a tiendas Oxxo, era razón suficiente para creer que se había concretado la detención. Vamos. Un cartel solo puede reaccionar de esa forma tan virulenta si le pegan donde más duele.

Pero por lo dicho ayer por el presidente López Obrador no hubo detención de líderes. Se veía venir. Tras la presentación del subsecretario de Seguridad federal Ricardo Mejía que incluyó las detenciones de Jalisco y Guanajuato solo como un dato más de otros anuncios, el presidente habló en la mañanera de ayer de las obsesiones de siempre: los neoliberales, los conservadores, sus adversarios y a culpar al pasado pese a que ya va por el segundo tercio de su mandato.

Ni una palabra de los capos que habrían sido detenidos. Ni una palabra porque no hubo detenidos. El presidente ya de salida y solo porque los reporteros le insistieron, habló del tema.

Es decir, tanto para nada. Ningún rasguño para los malosos que son muchos menos que “los buenos que quieren un mejor país”. No hubo detenciones de líderes de grupo como anunció un día antes López Obrador.

“No hay crimen sin castigo”, repitió una y otra vez el subsecretario mientras relataba las acciones contra la delincuencia del gobierno federal. Y no hubo explicaciones del por qué no se logró la detención aunque queda en evidencia un nuevo operativo fallido.

Toda una paradoja. En Palacio Nacional, 2 horas y 20 minutos no sirven para aclarar qué pasó y porqué no fue exitoso el operativo y en Guanajuato, salvo el mensaje del gobernador Diego Sinhue, los tuits de la secretaria de Gobierno Libia García y algunas intervenciones de Sophia Huett, ni el Fiscal Carlos Zamarripa ni el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca salieron al menos al cierre de esta columna.

Correo y otros medios documentaron 2 homicidios sucedidos en el mismo momento de la refriega. Ni la autoridad estatal ni la federal confirman. Tampoco desmienten.

Mientras tanto, en el Congreso local y en las redes sociales, el lamentable show de siempre entre panistas y morenistas, culpándose mutuamente de la triste realidad que nos agobia.

En Guanajuato, un grupo criminal ofreció una demostración de fuerza y de coordinación para atemorizar y crear pánico sin precedente. Una demostración que deja en el nivel de vacilada el discurso de “somos más los buenos” y el de “no nos rendiremos”.

La delincuencia sí parece estar más organizada para atacarnos que el gobierno para hacer frente. Ridículo absoluto cuando el casillero de capos detenidos luce vacío. Una lágrima, la estrategia contra la delincuencia.

Por si te lo perdiste: Estados Unidos emite alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a Guanajuato

MORENA Y PAN: PURAS VERGÜENZAS

Quizás te interese:

JRP