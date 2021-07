Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Durante el proceso electoral 2020- 2021, el partido Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México no presentaron la declaración 3 de 3 contra la violencia en un total de 5 candidaturas, informó Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Detalló que dos candidaturas de Movimiento Ciudadano no presentaron dicho formato 3 de 3 contra la violencia, mientras que de los partidos mencionados, fue un candidato en cada uno, el que no presentó dicha documentación; no obstante no se detalló de quiénes se tratan.

Por ello, el consejo general del IEEG ordenó dar vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie los procedimientos sancionadores ordinarios respecto a los partidos políticos y personas que no acompañen en sus registros de candidaturas los formatos.

Esto “al haberse presuntamente incurrido en el incumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres debido a género”, señaló Guzmán Yáñez.

Realizarán estudio para diputaciones migrantes

Por otra parte, durante la sesión ordinaria del IEEG, se aprobó que la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero realizará un estudio a fin de determinar si para el próximo proceso electoral, resulta viable establecer las medidas afirmativas para contar con diputados migrantes en el Congreso del Estado.

Lo anterior se deriva de una sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) respecto a un juicio para la protección de los derechos políticos, en la que se determinó vincular al IEEG para llevar a cabo un nuevo acuerdo en el que dé respuesta a la solicitud formulada por Juan José Corrales Gómez de la asociación Fuerza Migrante y “determine o no si procede la emisión de una medida afirmativa en favor de la comunidad migrante de Guanajuato en favor de la comunidad migrante para contar con diputaciones con dicha calidad en el Congreso del Estado para el próximo proceso electoral”.

Detalló que para ello se concedieron 90 días hábiles, posteriores a la conclusión del actual proceso electoral que se encuentra en curso.

Para ello, la comisión elaborará un plan de actividades a desarrollar el cual deberá ser hecho del conocimiento del consejo general y en el cual deberá tomarse la consideración del plazo establecido.