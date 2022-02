Morena y los escándalos políticos en México

CUESTA ARRIBA. Las horas bajas que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador con el escándalo que rodea a la llamada ‘Casa Gris’ y sus reiterados llamados a organismos autónomos a que revelen ingresos de periodistas sí traen muy nerviosas a las fuerzas vivas del morenismo en el país y en el estado.

DOS PISTAS. Síntomas claros de ello lo que vimos ayer en las cámaras federal y local en las bancadas de este partido.

ALLÁ. En lo federal, el abandono insólito (porque lo usual es que las bancadas de las minorías sean las que abandonen la plaza y hagan el vacío) de Morena en San Lázaro cuando la oposición preparaba el numerito que ya había realizado en el Senado con una réplica de la casa en Houston.

ACÁ. Y en lo local, en el Congreso del Estado cuando Morena resistió en solitario un exhorto de poco impacto sustancial pero innegable en el terreno del debate político para que se protejan los datos personales de particulares y se defienda la autonomía de organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria.

DESLINDE. Es significativo por ejemplo que en Guanajuato, el Verde siga sin entregar la más mínima concesión a Morena en el legislativo a contrapelo de lo que ocurre en el ámbito federal en donde el amasiato político deja pocas dudas. Un tema que habrá que seguir porque hasta el proceso electoral anterior, los del tucán mantenían su postura de no pactar con el morenismo. Hasta ahorita, siguen sin dar su brazo a torcer.

PROVISIONAL. De esta forma, se configuró el bloque de Acción Nacional, PRI, Verde y Movimiento Ciudadano en donde quedó claro que el PRI no tiene ningún problema en hacer el desgaste a la hora de ir contra López Obrador de manera clara y abierta mientras el PAN solo pega primero incluso sin ser directo e implacable.

TELONEROS. El panista Rolando Alcántar subió a tribuna para plantear el exhorto sin ser tan rudo e incluso, apenas mencionó al presidente en su discurso. Ya con el primer bombazo lanzado, los priistas Alejandro Arias y Ruth Tiscareño sí tundieron con todo. Ningún panista subió a profundizar el tema.

COLATERAL. El PAN empujó mientras tanto otro exhorto para que se empuje la paridad en cargos directivos de los diferentes niveles de gobierno que fue respaldado con “voto razonado” que es casi lo mismo que renegado de los morenistas.

GUIÑOS. Luego Dessiré Angel de Movimiento Ciudadano propuso su iniciativa de gobierno digital que en principio lleva la venia de la fracción mayoritaria. En suma pues, fue una suerte de sesión en la que la fracción de Morena lució solitaria y sin nadie que le hiciera segunda en contra de acción alguna de la mayoría blanquiazul.

DE PLANO. Quizás por ello ya al final de la sesión en asuntos generales, Ernesto Prieto lanzó un sonoro “al carajo el INE” por la presunta censura del órgano electoral a gobernantes emanados de su partido.

DOLIDOS. Más allá de la anécdota, los morenistas aceptan en corto que los recientes escándalos sí le están pegando al presidente en la línea de flotación que más le duele que es su popularidad.

MOMENTOS. Habrá quienes deseen que ya el inquilino de Palacio Nacional no le eche más gasolina al fuego. Por lo pronto, ayer en el palacio legislativo, la coyuntura le obsequió un respiro a la mayoría panista, gobernante en lo local que ni se despeinó para aguantar candela como otras sesiones.

LA DEL ESTRIBO…

No es sencillo para un partido político que se creen la fuerza emergente en el país, resistir la tentación de postular a un artista famoso que puede representar su tercera gubernatura en unos cuantos años.

Movimiento Ciudadano finalmente no postulará a Roberto Palazuelos para el gobierno de Quintana Roo. Aunque hasta la tarde de ayer, no era oficial, ya está perfilado que el llamado “diamante negro” no estará en la boleta en la elección estatal.

Sus últimas declaraciones hicieron insostenible la defensa que algunos en MC tenían de su causa. Patricia Mercado, una mujer que siempre se ha distinguido por su posición feminista era la principal detractora y al final su posición triunfó.

Es una decisión nacional que abonará para que MC pueda cosechar simpatías. En Guanajuato por ejemplo, ya le arrebataron algunas posiciones al partido Verde pero no pueden caer en los mismos o peores errores del tucán.

No solo postular artistas sino artistas impresentables cuando se trata de colocarse como alternativa seria en el estado.

PARTIDO VERDE: LAS APUESTAS QUE FALLARON

Hace cuatro años, el partido Verde rechazó los acercamientos que en su momento tuvieron renunciantes de otros partidos como el expanista Ricardo Sheffield y el expriista Miguel Ángel Chico.

Sheffield buscaba la alcaldía de León y Chico, la candidatura la gubernatura. Beatriz Manrique y Sergio Contreras diseñaron un plan de crecimiento de este instituto a partir de que se rompió el cordón umbilical con el PRI.

Crecer con los de casa, aplicar una meritocracia que reparte el pastel entre pocos y escoger cartas externas con anticipación y evitar los fichajes de coyuntura que sacudan al ‘tucán’ internamente.

Ambos estaban convencidos de que, si aplicaban la doctrina Morena, iban a generar un crecimiento electoral artificial.

El riesgo de esta apuesta era que el Verde, de ocupar el tercer lugar como fuerza política en el estado, vuelva a caer al cuarto lugar pero aun en ese escenario, ellos creen que su crecimiento seguirá siendo el más consistente y sostenido en Guanajuato.

Y a la vuelta de cuatro años, la apuesta que hizo el Verde parece haber fracasado con todas sus letras porque no sólo cayó al cuarto lugar en la elección legislativa sino que se fue al quinto en la elección municipal al ser desbancado por Movimiento Ciudadano incluso en León donde en 2012 había sido cogobierno junto al PRI.

Peor aún, el panorama en Guanajuato hoy se ve más oscuro para el partido del tucán porque a nivel nacional se confirma su alianza con Morena y en ese contexto; Beatriz Manrique, lideresa moral del Verde en la entidad, colabora con un gobernante emanado de este partido como el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa.

Y si bien, en Guanajuato, los del tucán se han cuidado de no entregarse al lado oscuro hasta este momento. Todo parece cuestión de tiempo. Aunque ellos traten de hacer trizas esos pronósticos.

VIOLENCIA EN GUANAJUATO: CLAROSCUROS QUE CONTIENEN

No es casual que durante las últimas dos semanas a partir de que se dio a conocer el dato de menores de edad asesinados y la seguidilla de ataques en contra de elementos de seguridad, las autoridades locales hayan bajado el tono a la promoción de las cifras de homicidios dolosos a la baja. El punto de inflexión fue aquella disculpa del gobernador Diego Sinhue aunque también se debe recordar que la veda por el proceso de consulta de la revocación de mandato, atempera los ánimos.

Y es que las cifras recientes no dan muchas alas al optimismo oficialista. Ayer, el Observatorio Ciudadano de León reapareció para confirmar que, en efecto, la disminución de la violencia criminal se dio a nivel estatal pero no en el mismo tenor en León durante 2021.

Mientras a nivel estatal la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó 15.5%, en León creció en 12 puntos, según Francisco Ríos, coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia del Observatorio Ciudadano de León (OCL).

En su Reporte Anual de Incidencia Delictiva, el OCL reveló que Guanajuato cerró con 46.98 asesinatos por cada 100 mil habitantes el 2021, una disminución sus tancial de casi diez asesinatos respecto al 2020 cuando había sido de 55.98.

Es evidente que 2021 ya registró una disminución en números globales respecto al muy violento 2020. Y que uno de los detalles significativos para la administración estatal es que Guanajuato ya no es mencionado de manera tan recurrente en la famosa mañanera de Palacio Nacional lo que le ha dado un hondo respiro al Fiscal Carlos Zamarripa.

Pero el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo parece caer en la cuenta que muy poco le abona, comenzar a cacarear avances y logros, más allá de que estamos en plena veda electoral.

Los ataques a la Policía municipal en Celaya y lo que sigue ocurriendo en algunas demarcaciones de la entidad como Pénjamo, obligan a la cautela. No es momento de echar las campanas al vuelo porque dramas particulares como número de menores asesinados, policías caídos y fosas clandestinas, seguirán gritando a la autoridad estatal que hay que avanzar con calma en esta reacción mediática.

En resumen, este 2022 deberá de consolidarse esta recuperación de los números positivos pero agregar mejores perspectivas a los datos arriba mencionados. Con calma y nos amanecemos.