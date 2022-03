El crédito para los proyectos de obra pública en Irappuato es desconocido para regidores de Morena, Movimiento Ciudadano e incluso para el PAN

Nancy Venegas

Irapuato.- Luis Carlos Manzano Guerrero, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Irapuato, adelantó que él y sus 2 compañeras de fracción rechazarán la petición de un crédito que pretende realizar el municipio para concretar proyectos de obra pública que beneficiaría a sectores vulnerables.

No es sano endeudar al Municipio, señalaron.

Te puede interesar: “Nosotros hicimos nuestro trabajo”, aclara Lorena Alfaro por falta de recursos en Irapuato

“Como fracción y en lo particular Luis Carlos Manzano no va a apoyar jamás que vayamos a endeudar a la administración pública. Eso no lo vamos a aprobar. Nosotros tenemos que tener la manera de que por lo menos si va a haber algún crédito tendrá que pagarse en el transcurso de la administración eso sí. Pero jamás vamos a permitir que eso se haga a mayor tiempo porque precisamente el gran problema de muchos de los municipios de México”, dijo Manzano Guerrero al hablar del préstamo que solicitaría el Municipio para llevar a cabo proyectos de obra pública con impacto social.

El regidor de Morena comentó que hasta el momento desconoce los pormenores de los proyectos de obra pública que se buscan ejecutar con este empréstito.

También lee: Irapuato: entre dimes y diretes, la duda sigue: ¿donde quedaron 39 millones de pesos?

“El sello de la casa siempre ha sido la opacidad. Siempre escondiendo las cosas. Nosotros no sabemos de eso. Aquí no va a pasar como en la feria que primero nos piden el apoyo y luego a ver si nos dicen cómo va a estar las cosas. Si quieren que nosotros podamos aprobar, tenemos que tener información para poder apoyar una solución así”, señaló.

También desconfía Movimiento Ciudadano

Su compañera en el cabildo, la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga, coincidió en que desconoce el expediente que integraría el municipio para justificar el crédito.

Será hasta después de conocer a detalle las obras que valorará el costo beneficio de los proyectos y la situación financiera que prevalece en el Municipio.

No te pierdas: Auditoría revela falta de recursos en Irapuato; contraloría inicia investigación

“Necesitaría revisarlo para saber si realmente si se va a aplicar en obras. Si va a tener impacto social o qué se va a hacer con ese dinero. Voy a pedir informes sobre ese expediente para saber el contenido, porque necesito saber si va a ser endeudamiento para el municipio o va a ser un recurso del Estado o cómo va a estar. Sí es algo que tenemos que estar en comunicación constante, por el momento no nos han comentado nada de forma oficial. No lo han presentado al Ayuntamiento”, comentó.

No todos los miembros de la fracción panista en el cabildo de Irapuato conocen estos proyectos.

El regidor Diego Rodríguez Barroso de Morena confirmó que no tiene conocimiento del expediente de proyectos de obra pública en Irapuato.

“Desconozco esa información. Entiendo que en su momento habrá que revisar el expediente que contenga estas acciones y las condiciones pues de esta solicitud. De manera inicial me parece que todo recurso que es invertido en beneficio de los irapuatenses debe de ser bienvenido. Habrá que ver las particularidades”.

EZM