MORENA GUANAJUATO: LA ELECCIÓN CON MÁS IRREGULARIDADES DEL PAÍS

CAMPEONES. Con la novedad de que en las elecciones de consejeros distritales de Morena del último fin de semana de julio, el mayor cochinero se dio en Guanajuato porque en ningún estado se repondrán elecciones de 4 distritos como aquí.

IDENTIDAD. La dirigencia nacional de Morena anunció ayer que, tras las irregularidades registradas en las elecciones del pasado 31 de julio, este partido ordenó reponer las elecciones de consejeros en 4 de los 15 distritos del estado, el 2 con cabecera en San Miguel de Allende, el 5 de León; el 9 de Irapuato y el 12 de Celaya.

FECHAS FATALES. Estas asambleas se llevarán a cabo los días 25 y 26 de agosto por lo que el Congreso estatal para renovar la dirigencia de Morena en el estado se realizará el fin de semana del 3 y 4 de septiembre.

MAYORÍA. El líder nacional morenista Mario Delgado Carrillo anunció que en total, solo 15 de las 300 asambleas distritales serán repuestas y que Guanajuato tiene la mayoría de distritos anulados con 4; Chiapas repondrá 3 asambleas; Guerrero, Jalisco y Tamaulipas con 2 cada una y Baja California, la restante.

PENDIENTES. Respecto a los resultados de los otros 11 distritos de Guanajuato, estos podrán conocerse quizá hasta finales de mes pues Delgado Carrillo dijo que esta semana se dará a conocer los de 12 estados que ya tendrán su Congreso este fin de semana, entre 20 y 21 de agosto.

EL RESTO. El fin de semana siguiente (27 y 28 de agosto) se realizarán asambleas en otros 13 estados y el primer fin de semana, la de Guanajuato junto a otras 6 entidades.

LA DEL ESTRIBO…

Es un hecho que ya se echó a andar la pasarela de suspirantes panistas a la gubernatura. Ayer, Libia Denisse García estuvo en el comité municipal del PAN de León para hablar de su trabajo como secretaria de Gobierno. Casa llena en la casa azul con aplausos y porras estilo cargada de la vieja escuela priista.

Ya había estado antes, Jesús Oviedo Herrera, secretario de Desarrollo Social y Humano. Evidentemente, estas acciones deben tener la venia de Palacio de Gobierno. Y también es cierto que la pasarela abarcará más eventos y más municipios. ¿Cuál será el criterio para medir cómo le va a cada uno de los candidateables? No lo sabemos. Lo que queda claro es que esta sucesión que parece tener como método de selección, el dedazo del que ostenta el poder, irremediablemente nos lleva a la conclusión de que este PAN se parece tanto al viejo PRI, que nadie puede engañarse.

PARTIDO VERDE: DEL CRECIMIENTO A LA SOBREVIVENCIA

Al partido Verde en Guanajuato se le acabó el crédito y la credibilidad como opción real distinta y autónoma de quienes gobiernan. En su momento, los priistas en Guanajuato se cansaron de ver a este partido como la rémora que demostraba ser en lo nacional.

Pero hoy al Verde ya pocos lo creen lejos de Morena aun cuando en Guanajuato no hay pactos ni acuerdos en la actual coyuntura que permitan suponer una futura coalición. Al contrario. Pero el entorno nacional los contradice.

“En el Verde hemos decidido ir solos, sin coaliciones, sin frentes o cualquier otro tipo de alianza en las elecciones de ayuntamientos y alcaldías del país. Tomamos esta decisión con plena seguridad de que el Verde, por sí mismo, tiene la capacidad y la fuerza para contender solo”, decía el dirigente nacional en un video publicado en las redes sociales del partido.

El anuncio llenaba de júbilo a los dueños del partido en Guanajuato.

“Nuestro único acompañamiento será el de las personas y el de nuestros militantes”, añadió.

Una decisión que lucía sensata en el terruño pues la tentación o la presión de ir con Morena, podía representar su sentencia de muerte.

En 2018, el Verde se había ido al cuarto lugar en la posición electoral tras el PAN, Morena y el PRI. La realidad es que en 2021 no le fue mejor porque se mantuvo como cuarta fuerza en la elección del Congreso pero fue desplazado de esa posición en las municipales por MC.

En 2018, sólo lograron 2 alcaldías y perdieron de última hora, una curul local que habían ganado en el primer reparto.

El problema para el Verde en Guanajuato es que hoy ya muy pocos le compran la idea de que son algo distinto a Morena. Con el PRI, el Verde pudo armar estrategias que incluso tuvieron al PRI comiendo de su mano en León en 2012 y 2015.

Y cuando parecía que el declive del PRI representaría la gran oportunidad de disputarle la tercera posición al tricolor, irrumpió Morena en el escenario que no solo los desplazó con facilidad de la posición que ocupaban sino que en la alianza nacional, los dejó sin defensa alguna ni posibilidad de buscar su propia identidad.

Hoy, el Verde puede otra vez buscar su autonomía para no ir en coalición con Morena en 2024, con candidato propio a la gubernatura, a diputaciones locales y alcaldía. Veremos si su partido les da vía libre para hacer lo propio en el Congreso federal.

En el previsible sostenimiento de la coalición con Morena, habrá que ver si los electores comprarían en su momento que Verde es competencia de Morena en Guanajuato y a nivel nacional ambos son lo mismo

LA OLA DE VIOLENCIA NOQUEA LA NARRATIVA OPTIMISTA

La nueva crisis de violencia que vivió el país y que hace ver, varias entidades, vulnerables y a merced de la orquestación de ataques coordinados de algún grupo criminal, saca a los políticos y gobernantes de todos los signos partidistas, de su zona de confort.

Acostumbrados, los gobiernos federal y estatal a presumir cifras que dan cuenta de que la violencia en el país y en el estado disminuye poco a poco y que el presente año y el mes que avanza, tenemos menos homicidios que los anteriores, estas crisis de violencia los ponen contra la pared para encuadrar los sucesos en su lógica triunfalista de, poco a poco, pero avanzamos.

Y es entonces que nos encontramos francos dislates como el del dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares quien, sin aportar una sola prueba sale a decir que el gobierno federal es el responsable de los ataques en Guanajuato, de los incendios ocurridos en tiendas de conveniencia en al menos una decena de municipios.

López Mares parece querer competir con las teorías del complot que se imaginan desde la mañanera y que se usan para evadir las responsabilidades en los problemas no resueltos en el país.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay estabilidad y gobernabilidad en el país y culpó a la prensa amarillista y a sus adversarios de exagerar la nota con la violencia en el país.

De manera paralela, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Sophia Huett ha esbozado los últimos días la idea de que se debe resolver la duda del porqué el Cartel Jalisco decidió atacar Guanajuato tras un operativo en Jalisco.

Tiene cierta lógica la duda ¿Qué relación tiene el o los líderes por los que iba la Sedena en Jalisco con nuestra entidad?

Pero también hay que decir que en el cuestionamiento no parece haber mucho misterio. No es ninguna novedad que este grupo criminal está disputando la supremacía en la entidad y que si la propaganda es una herramienta importante, la demostración de coordinación, fuerza y amplitud de presencia es una apuesta favorable a su interés. Y lo que ejecutaron hace una semana en Guanajuato no es poca cosa.

Los diagnósticos de López Obrador y Huett dejan ver una gran coincidencia. Ambos ven las acciones como una acción más propagandística que impactante. No hubo muertos al menos en los incendios a Oxxos y bloqueos.

Pero es hora que ni la Federación ni el estado logran decirnos por qué mataron a 2 transportistas mientras se daban los ataques.

El presidente y la funcionaria estatal también coinciden en que, tras los ataques, ni el país ni el estado padecen el caos ni han sido rebasados. Lo cierto es que esa demostración de este grupo en Guanajuato, dejó clara su capacidad para establecer un ataque coordinado.

Si es con fines de propaganda o no, ese es otro boleto. Se logró el ataque casi simultáneo y las policías reaccionaron después de los mismos.

Y en lo nacional, varios estados se encendieron con la violencia en pocos días. Y es justo ese diagnóstico de las amplias capacidades del crimen para desestabilizar lo que debe inquietar.

Los gobiernos seguirán teniendo como eje más importante para medir su éxito contra la delincuencia la cifra de homicidios dolosos cuando hay variables más preocupantes.

En lo federal, otro capo que escapa a la acción de la justicia en el sexenio. En lo estatal, más municipios con presencia de un grupo criminal. Argumentos de defensa siempre habrá pero cada vez será más difícil acreditar la narrativa de que se está ganando esa batalla. Nada más lejano de la realidad.

