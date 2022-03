Los simpatizantes de Morena firmaron un escrito que fue entregado en la mesa del SAPAL durante el miércoles ciudadano

Carolina Esqueda

León.- A través de una pequeña manifestación afuera de la Presidencia Municipal, un grupo de simpatizantes de Morena pidieron que el recién salido consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) rinda cuentas claras sobre las obras contratadas durante sus 3 años de gestión, así como el estado de guarda la construcción del acueducto del Zapotillo.

La comitiva estuvo encabezada por Miguel Valente, quien se presentó como líder de zona y militante de Morena.

Junto a sus compañeros firmó un escrito que fue entregado en la mesa del SAPAL durante el miércoles ciudadano.

En el documento pidieron que el recién salido consejo directivo de SAPAL, encabezado por Jorge Ramírez Hernández, informe cuál fue el plan de obra e inversión aprobada durante su trienio junto con su porcentaje de cumplimiento.

También exigieron el presupuesto ejercido en obra pública donde se especifique cuales fueron sus obras y proyectos emblema.

Además, piden especificar en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del acueducto para traer agua de la presa del Zapotillo, y brindar información sobre en qué porcentaje se tratan las aguas residuales generadas en el municipio.

Por último, exigieron saber si se pagó el total de las indemnizaciones de los 5 trabajadores fallecidos en la planta tratadora de aguas residuales Arroyo Hondo.

“En León hay más de 20 mil usuarios que no cuentan con el sistema de agua potable. Otro tanto lo recibe a cuentagotas y otro tanto como la industria, ha optado por comprar pipas porque no les es redituable comprarle agua al SAPAL porque es demasiado cara. Somos de los municipios donde el servicio es el más caro. SAPAL tiene una cuenta corriente con más de mil 200 millones de pesos estancados, y hay muchas quejas donde la gente tiene que comprar agua porque no hay o tienen mal servicio y no les llega diario” dijo el morenista.

Según los manifestantes, el informe rendido de forma pública por el consejo directivo al término de su gestión.

Señalan que no resuelve la totalidad de las dudas planteadas, ni explica el mal servicio que sufren los habitantes de la ciudad, principalmente en las periferias como Jacinto López, Las Joyas, San Juan de Abajo, la Escondida, La Reserva, Medina y La India, entre otras sondeadas por ellos.