Guanajuato.- Luego que el fin de semana se registraron dos masacres en Irapuato y Moroleón que dejaron un total de 14 muertos y cinco heridos, el diputado local de Morena, Enrique Alba,afirmó que esos hechos son el reflejo de la incapacidad del Gobierno del estado para garantizar que los guanajuatenses vivan en paz.

“Guanajuato está estancando en un proceso donde no se quiere ver un verdadero escenario, donde se maquilla la realidad del estado y donde no hay un trabajo honesto, sincero y eficiente”, dijo el legislador morenista.

Señaló que sólo el fin de semana, 30 personas han perdido la vida en Guanajuato y que sumados a los homicidios registrados en días pasados, en lo que va de este mes, se han registrado al menos 78 asesinatos.

“En solo dos hecho murieron de manera atroz 12 personas —cuatro en Moroleón y ocho en Irapuato— y eso no se puede permitir”.

No obstante, de acuerdo con los informes, en el ataque ocurrido en la cervecería ‘La16’ en la calle 16 de Septiembre en Moroleón perdieron la vida 6 hombres y 5 personas resultaron lesionadas, mientras que en la colonia Santa María de Irapuato, al interior de una vivienda fueron asesinados 8 personas, mientras estaban en una fiesta.

Enrique Alba sostuvo que esto demuestra que el estado está sumergido en la violencia, por lo que pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que “escuche las cientos de voces que se levantan en nuestro estado para pedir que se pongan a trabajar, que Guanajuato necesita resultados contundentes en esa materia”.

Cuestiona a la FGE

Por su parte, la coordinadora de los diputados de Morena, Magdalena Rosales, cuestionó el trabajo de la Fiscalía General del Estado y su unidad de inteligencia, “qué está haciendo para ubicar los focos delincuenciales en el estado de Guanajuato, qué hace la inteligencia de la fiscalía con respecto a esto, aparte de estas dos masacres son 40 asesinatos en un fin de semana”.

La legisladora manifestó que es incongruente que los ciudadanos sepan en donde se ubican los focos rojos en materia de delincuencia es sus ciudades y las autoridades no lleven a cabo un trabajo profundo para detectarlos.

Asimismo, en razón que en reiteradas ocasiones, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre ha justificado que al organismo no le corresponde el tema de prevención, sino de investigación de los delitos cometidos, Magdalena Rosales señaló que debe haber una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Estado (SSPE) para incidir en bajar los índices de delincuencia y criminalidad en el estado.

“No puede decir, a mí no me toca, no me importa y entonces que lo atienda otra instancia. Esa es una evasión de responsabilidad tremenda, no hay coordinación ni quisiera con las instancias del Estado de Guanajuato, mucho menos con las instancias federales”, refirió.

