Morena elige a la hija de Félix Salgado para candidata en Guerrero

Agencias

Ciudad de México.- Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, se registró como la candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena.

En Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el registro de la candidatura de Salgado. “Registro oficial de Evelyn Salgado, estamos muy contentos de poder por fin empezar campaña en Guerrero en donde a pesar de los atracos de los conservadores, vamos a ganar con mucha fuerza”.

Esto luego de que se diera a conocer que la hija de Salgado, a quien la autoridad electoral le negó el registro por no cumplir con la ley en materia de fiscalización, había ganado la candidatura por Morena.

Según los resultados que presentó ayer por la tarde la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Evelyn quedó muy por encima de Nestora Salgado.

Delgado señaló que la hija de ‘El Toro’ es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura.

“Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, señaló.

Rechaza ser ‘juanita’

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”, escribió la candidata en Facebook y terminó con un “¡Hay toro!”.

El mensaje desató suspicacias pues que al referirse a la ‘juanitas’, hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles ‘Juanito’, quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en 2009.

Evelyn Salgado Pineda fue fiel seguidora de la campaña de su padre, acostumbra subir fotos junto a él en sus mítines y junto a su familia, incluidas sus cuatro hermanas.

Ahora que sustituye a su padre, lo hará con cierta experiencia, pues fue presidenta del Patronato de DIF de Acapulco y delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco.

A la par de la admiración que tiene por su padre, Evelyn también la expresa por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

EZM