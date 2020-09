Monumentos de Celaya se ponen el cubrebocas

Roberto Lira

Celaya.- Tras la ola de robos de monumentos y placas conmemorativas en la ciudad, el cronista municipal, Fernando Amate Zúñiga señaló que estos actos son una ‘salvajada’, y se mantiene en búsqueda de algunos de estos artículos.

“Es una ‘salvajada’, porque si lo analizamos ni siquiera es el costo económico, ¿en qué tanto pueden venderlo? Y entonces me parece que aquí hay responsabilidades que hay que deslindar y un llamado a la ciudadanía para que cuidemos nuestro patrimonio, a mí se me hace muy difícil de entender que en el primer cuadro de la ciudad se lleve a cabo esto”, expresó.

Asimismo, históricamente se tiene registro de varios monumentos desaparecido de diferentes plazas y lugares públicos, como el busto de la Madre Teresa de Calcuta que estaba en la Calzada Independencia, o el de Emiliano Zapata en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina, varias estatuas de la Alameda y una fuente del Siglo XVI que originalmente estaba en el atrio de la Casa de la Cultura.

Leyenda urbana

“Estoy en la búsqueda de parte del patrimonio que se guardó, no quiero usar la palabra ‘robar’ porque es muy fuerte y habrá que probarlo, pero si recuerdan, del siglo XVII había una fuente en el claustro interior de San Agustín esa fuente se quitó parte por parte y había la leyenda urbana que un político la tenía, la última noticia que tuve fue que estaba en la bodega municipal pero no me consta”, comentó Amate Zúñiga.

El funcionario comparó estos actos como si se arrancarán páginas al libro de historia del municipio, y no sólo un hecho que atente a lo material sino a la propia historia de esta ciudad.