Redacción

Estados Unidos.- Un pequeño mono se ha vuelto una sensación en las redes sociales tras ser captado en video usando un cubrebocas.

En la grabación se ve al primate mientras recoge una mascarilla que estaba tirada sobre el pavimento, para después utilizarla de forma ‘correcta’, cubriendo con ella su nariz y boca, así como el resto de su rostro.

Aunque se desconoce cuándo y dónde fue grabado el video, este ha causado asombro entre los internautas, quienes han destacado la inteligencia y la gracia del monito, que, a pesar de parecer confundido, es señalado como un ejemplo para quienes se niegan a utilizar el cubrebocas en espacios públicos o para quienes lo usan de manera errónea.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS