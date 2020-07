Mono afila roca por días para romper vidrio y escapar de su jaula

María Espino

Guanajuato.- Del 25 al 26 se efectuará de manera virtual el primer “MX Chaos Online Fest” una oferta irresistible para los amantes de la música metal.

Este festival es una propuesta que invita a la gente en general a un buen rato disfrutando de buena música desde la comodidad de sus hogares y dando una opción de entretenimiento en medio de la pandemia que se vive ocasionada por el COVID-19 que ha obligado a que la gente se mantenga en sus casas y a que muchos eventos musicales se cancelen, pero este festival encontró una muy buena opción en el uso de tecnologías.

El evento ya lleva varias ediciones efectuándose y reuniendo a los amantes de este género musical, sin embrago este año debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 los organizadores adaptaron las actividades a las condiciones que se viven atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud para evitar aglomeraciones.

Este evento en el que participaran varias bandas musicales como QBO, Anima Tempo y muchas más es totalmente gratuito y todos los interesados podrán disfrutar de buena música a través Facebook Live y por YouTube.

“La cuarentena parece no tener fin y mientras no dejemos de salir sin sentido, menos podremos disfrutar de nuestras bandas favoritas en vivo. Por fortuna, los próximos 25 y 26 de julio, tendremos una reunión maratónica a partir de las 5 pm con el MX Chaos Online Fest, una oferta irresistible para los fans de la música pesada”, manifestó uno de los músicos que participará en el evento.

La cartelera que se presentará durante el festival es verdaderamente de “ensueño” para los fieles seguidores del metal mexicano en los últimos años producido por True Bacon Corp., como invitados especiales estarán los hidrocálidos de Here Comes The Kraken, quienes finalmente el año pasado lanzaron su cuarto disco H.C.T.K. A la par, los veteranos del metal mexicano QBO que próximamente estrenarán su nueva producción “Mortal”; además la presentación de los amos del progresivo nacional, Anima Tempo próximos a estrenar álbum.

El festival también contará con la participación del poder de Lack of Remorse, el puro sabor de Acrania, el virtuosismo de Obesity, la bella voz de Anna Fiori, el brutal death fronterizo de Cicuta, la locura bestial de Introtyl, el buen metalcore de Dead Legacy y Douchebagz, así como el hard rock de Matherya y The Hellish.