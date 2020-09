Monja es una sensación en TikTok por sus bailes y chistes

Redacción

Argentina.- Una joven monja en Argentina se ha vuelto un furor en redes sociales luego de que comenzara a incursionar en TikTok.

Josefina baila con gracia las coreografías de moda, con sus grandes auriculares blancos y su abrigo deportivo. Y si no fuera por su hábito de religiosa y su mensaje de fe, sería una de las miles de jóvenes que postean a diario en la red Tik Tok.

“Cuando empezó este tiempo de pandemia, de no poder salir, de cuidarnos y quedarnos en casa, se me habían cambiado los planos y los espacios para anunciar a Jesús. ¡Nadie me quiere saludar, nadie habla conmigo! Entonces empecé a ver a Tik Tok como una posibilidad”, relata la religiosa, de 25 años, en una entrevista con EFE.

La religiosa supera ya los 85 mil seguidores en TikTok, más los que reúne en Instagram y Facebook.

Ella baila en sus publicaciones al ritmo del pop, el reguetón, además de que cuenta los chistes y tiene reflexiones divertidas, sin dejar de lado su decisión de difundir la palabra de Jesús.

Sus videos suelen sumar decenas de miles de ‘likes’ y numerosos comentarios, como en el que ella baila con su tradicional vestimenta de monja al ritmo de un tema pop en inglés, con la leyenda de que “Jesús es fiesta, el camino, la fuerza, la música, la vida”.

“Cuando empecé la gente me preguntaba si era de verdad, si no estaba actuando y yo le decía: ‘Mira, no es Halloween, así que disfrazada no estoy. De verdad que sí, soy monja, no sé qué prueba querés’. Me saco el sombrero frente a la gente que elije algo distinto para este tiempo, que me sigue y manda mensajes lindos, que me acompaña y me sostiene”, expresa Josefina.

Su sencilla habitación en la Congregación de Hermanas Mercedarias del Niño Jesús, en la pequeña localidad de La Carlota, en la central provincia de Córdoba, se llena de luces de discoteca gracias a un efecto de la aplicación.

Y Josefina canta en playback una versión del hit ‘Tusa’ pero con otra letra: “Dale a Dios tu corazón y verás como él transforma tus lágrimas en perlas del mar”.

No está sola en su página, porque las hermanas de la congregación participan en varios videos, adhieren a su sentido del humor y no temen probar algunos pasos de baile, revelando otras facetas de la vida diaria de una monja a los jóvenes usuarios de esta red.

Con información de EFE