Monitorean a compañeros de empleado municipal que murió por posible Covid

Gilberto Navarro

Guanajuato. – La dirección de salud monitorea a los compañeros del empleado municipal que falleció por covid en días pasados, los cuales no han presentado síntomas.

En días pasados, el alcalde Alejandro Navarro informó del fallecimiento, por covid de un empleado municipal, adscrito al área de parques y jardines.

Al respecto, la directora de Salud municipal, Minette Rodríguez, aseguró que no hay certeza de que el empleado haya fallecido por covid, ya que hasta al momento de la muerte del trabajador, no se le había tomado una prueba, ni se le había diagnosticado positivo al contagio.

“Todavía no lo tengo confirmado, es una persona que falleció, tenemos tres sensibles fallecimientos, por accidente y otras causas, tenemos uno que estaba como sospechoso, pero para que se considere caso confirmado, debe de haber se tomado la muestra y tener el resultado”

En este sentido, aseveró que se ha estado monitoreando a los compañeros del fallecido, para descartar que presenten síntomas de la enfermedad, y no fue necesario aislarlos o ponerlos en cuarentena, debido a que su espacio de trabajo es fuera de una oficina.

“Notificó el jueves, no hay área, el protocolo que seguimos es que se aisló, cuando trabajan en espacios abiertos no necesariamente se evacúa toda el área, se hace el estudio de caso, si hay alguien más sintomático se le da seguimiento por si alguien más presenta síntomas, no hemos tenido ningún brote, no están en cuarentena, ninguno tiene sintomas”

Finalmente, dio a conocer que, hasta el momento, se han presentado 11 casos positivos de covid entre el personal del municipio, de los cuales 7 se recuperaron y uno falleció.

G.R