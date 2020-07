Monitorea la Dirección de Salud agua de comunidades

Luz Zárate

Celaya.- Desde el primero de julio y hasta este sábado 25, el número de casos de coronavirus Covid-19 ha tenido un incremento de 193% y cada vez hay más personas que aceptan que sí conocen a gente que se ha contagiado o que han muerto de esta enfermedad.

Erika Ramírez vio como su novio enfermó de algo que creyeron era una simple gripe y al paso de tres días, él murió. Ellos creían que la enfermedad no llegaría a sus vidas debido a que ambos son jóvenes y realizan ejercicio, pero sin esperarlo el Covid-19 cobró la vida del joven de 38 años.

“Pensábamos que eso no nos pasaría a nosotros; se le complicó la gripa el jueves y murió el sábado, comenzaba a tener problemas renales. Al principio no queríamos decir que murió de Covid porque la gente nos iba a señalar, pero es muy preocupante ver que la gente no cree y no se cuida, sí es verdad y sí están muriendo personas (…)”, platicó.

El reporte de la Secretaría de Salud del estado informó hasta este sábado mil 454 casos positivos de coronavirus detectados y 129 personas han perdido la vida.

Quizá te interesaría leer:

G.R