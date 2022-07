Mónica Dossetti hasta el momento es protegida por la FGE, mientras terminan las investigaciones, sin embargo, en entrevista pidió que no le hicieran nada a su hermano

México.- Luego de que se diera conocer la violencia que sufre Mónica Dossetti a manos de su hermano, que la cuida por la esclerosis múltiple que padece, la exactriz dio una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde pidió que no le hicieran nada a su familiar.

“Está de la chingad*, pero, pues mi hermano y no se vale. Ya perdí uno y a este no quiero perderlo… No quiero que le hagan nada malo a mi hermano, a mi hermanito”, comenzó a decir.

Asimismo, Mónica supuso que el video, el cual terminó en manos del periodista Carlos Jiménez, fue grabado por uno de sus vecinos.

Además, ahondó en que llevaba poco tiempo compartiendo vivienda con José Dossetti, su hermano agresor.

De acuerdo al presentador, Iturriaga, señaló que Mónica Dossetti en el pasado atravesó por la muerte de uno de sus hermanos, por lo que ese podría ser el motivo por los cuales no quiere proceder en contra de quien la lastimó.

Fiscalía de Morelos ordena protección

Por su parte, La Fiscalía de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de la exactriz, como el retiro del domicilio de su hermano José Dossetti del lugar donde se presume fue violentada.

Además, estableció la prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer víctima por cualquier medio, y de igual forma, no podrá aproximarse al domicilio en donde ocurrieron los hechos.

Mónica Dossetti hasta el momento es protegida por la FGE, mientras terminan las investigaciones contra su hermano…

Por lo pronto, Mónica contará con vigilancia permanente a cargo de elementos de Seguridad Pública Municipal de Tepoztlán, Morelos, en tanto la investigación permanezca abierta.

De acuerdo con la carpeta de investigación que ya se encuentra en poder del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuernavaca, la víctima fue valorada por un médico legista.

En ese Centro se conformó un equipo multidisciplinario ante el cual la exactriz emitió su declaración ante la presencia de asistencia psicológica y asesoría jurídica.

