SUN

Ciudad de México.- La cantante Mon Laferte considera que así como no debería de existir la violencia, el feminicidio ni la desigualdad social en pleno siglo XXI, tampoco deberían de existir canciones que hablen del tema, aunque le da gusto que las canciones que ha escrito sobre esos tópicos estén ayudando a las personas.

“Hay canciones que hoy no deberían de existir, pero bueno ya existen y ‘que chingón’, y vamos a usarlas hasta que se tengan que usar. Por supuesto que no me hubiera gustado escribir una canción como ‘Pla ta tá’ y todo el ‘desmadrito’ que se armó hace un año, pero pues ahí está. Y lo que me dio más gusto es que en las canciones uno saca sus rabias, sus demonios, y esta canción ha servido mucho”, expresó. “Por ejemplo la ‘Canción sin miedo’ es un tema que habla de los feminicidios. Es una canción que me gustaría que no existiera, pero existen y son canciones útiles”, añadió.

Por el momento la cantante se encuentra preparando su siguiente producción discográfica, en la cual habrá temas profundos y personales, como uno que le escribió a su mamá, quien ha sido su centro de fuerza y la que le enseñó a defender sus derechos.

Adelantó que el concierto que ofrecerá por streaming, el 5 de noviembre a las 20:00 horas, como ya está grabado, tendrá la oportunidad de interactuar por el chat con todos sus fanáticos.

También lee:

LC