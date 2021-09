Tal parece que no habría razón por la que los diputados de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado no aporten un dictamen favorable a la solicitud de autorización de un crédito por parte del Ayuntamiento de Guanajuato para el proyecto del nuevo Museo de las Momias, al menos no en cuestiones de orden técnico. Porque ya se tiene por descontado el voto en contra de Morena.

Hasta donde nuestras fuentes nos han podido dar indicios del sentir en el Palacio de Las Enredaderas, la solicitud contaría con el respaldo del PAN y el Partido Verde Ecologista de México y es casi un hecho la suma del voto priista, pues también el nuevo museo y un estacionamiento público municipal en los terrenos de la Ex-Estación del Ferrocarril son una vieja ambición tricolor. Los legisladores coinciden en que el proyecto representará un aliciente a las finanzas públicas y no hay sustento en los argumentos poco elaborados en contra del proyecto.

La posición de los grupos parlamentarios se fortaleció al escuchar las voces de los opositores en el foro de este martes, pues no hubo datos sólidos contra el proyecto, sino meras suposiciones o hasta ideas erróneas como el pensarse que los terrenos aún son de la Federación, cuando desde hace años son propiedad municipal.

Resultó increíble que el Observatorio Ciudadano, en la representación de Guillermo Gerardo Siliceo Fernández, no trajera un diagnóstico base de su oposición y solo divagaba en torno a que faltaba ‘un estudio científico’ o dictamen que dijera que se necesita el Museo, lo cual mostró ignorancia sobre cómo es que se solicita este tipo de autorizaciones y cómo fue que el Ayuntamiento avaló ello. Se dijeron inconformes porque no había un ‘micrositio’ en la página web del municipio en el que se expliquen todos los detalles del proyecto.

Pero más allá de estas críticas sin sustento, que desconocen cómo se opera el museo o cómo fondea una parte del presupuesto municipal, o cómo se articula el derecho en torno a los difuntos, a quienes la opositora recalcitrante, la morenista y antes perredista Paloma Robles Lacayo, adjudicó derechos humanos, todo un precedente para quien festejaba que los ‘momiamigos’ se tomaran fotos en ataúdes cuando ella era directora del Museo de las Momias, estuvieron aquellos que pusieron la importancia económica que reviste el proyecto para todos los cuevanenses y no solo para algunos grupos.

Además de imán de turismo, la bondad es que los ingresos son del erario municipal, que no del Ayuntamiento como un intelectual, que escribió por invitación a oponerse sin tener el panorama completo, por ahí señaló. Con eso se pagarán más y mejores servicios municipales, como pidió, por ejemplo, Movimiento Colibríes. Primero se tiene la vaca y luego la leche.

Será este fin de semana cuando el asunto quede decidido y no vemos donde, por racionalidad, el proyecto deba ser negado.