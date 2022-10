El alcalde dijo que buscarán llevarlas por lo menos a la Subterránea el Día de Muertos, aunque la recomendación del INAH es que no salgan

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- No saldrán las Momias de Guanajuato al Aeropuerto Internacional del Bajío, confirmó el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

En entrevista, señaló que les ganó el tiempo. Esto tras preguntarle sobre los avances del trámite ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para exponer a las momias en el aeropuerto.

Lee también: Secretaría de Cultura respaldaría traslado de Momias a CDMX pese a sugerencia del INAH

Navarro explicó que lo poco que platicaron la directora del Centro INAH, Olga Adriana Hernández Flores, es el tema de las temperaturas y de la humedad que debe existir en el lugar donde lleven las momias. Además señaló que también les falta hablar con la gente de México sobre ese mismo tema.

“Y como no pudimos hacer el estudio en el aeropuerto, de cuál era la humedad, no porque sea obligatorio sino porque en realidad queremos cuidar bien las momias, son algunas condiciones no escritas, porque no están escritas pero que nos dice el INAH, pues cuidemos, no está de más”, explicó.

El alcalde Alejandro Navarro. Foto: Alejandro Sandoval

Insistió que tampoco está de más hacerle caso a las recomendaciones del Instituto, llevar la fiesta en paz y vivir en sana convivencia.

“Somos políticos, hacer política es poder llegar a acuerdos no solo con los ciudadanos, sino con las instituciones, estatales o federales. Estamos viendo todo para que salgan el Día de Muertos, llámese subterránea o algún otro lugar que dé las condiciones”, enfatizó el alcalde.

INAH: “El llamado es a que no salgan”

Por su parte, la directora del Centro INAH Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, insistió en que no se deben sacar las momias a ningún lado.

“Se pueden hacer muchas observaciones para la conservación de las momias, pero no para sacarlas”, expresó.

En entrevista, comentó que se reunirán hasta la próxima semana con el antropólogo Juan Manuel Arguelles. Esto en medio del contexto del Cuarto Festival del Día de Muertos.

Olga Adriana Hernández Foto: Archivo

“Primero la conservación, y luego ver proyectos y programas”, apuntó la funcionaria federal.

“Todo lo que traen de programas (en la alcaldía) nos lo están haciendo ver, eso es muy bueno, vamos a trabajar de la mano”, finalizo.

Alejandro Navarro da su respaldo a la policía capitalina

El alcalde Alejandro Navarro reiteró que confía en su corporación policiaca y que en Guanajuato capital se hará cumplir la ley.

Lo anterior luego de que un reportero le señaló que el jurídico tiende a “no ganar nada” en el municipio.

“Siempre es complicado el tema jurídico. Cuando a la gente le hacen una infracción, una multa, saca sus amparos, va al contencioso, etcétera. Pero siempre la Secretaría de Seguridad, Protección Civil, tránsito, policía, tiene toda nuestra confianza. Yo lo he dicho, meto las manos al fuego por ellos, todos los que tienen que tener su examen de control de confianza lo tienen, son gente que trabaja. De repente puede haber uno que otro que se porta medio mal, que anda haciendo cosas que no debe, pero yo creo que la gente de la Secretaría de Seguridad está haciendo bien su trabajo”, comentó.

“Siempre hay alguien que en el tema jurídico quiera intimidar, imagínense que mis elementos no van a estar haciendo su trabajo, llámese policía, tránsito, porque van a tener miedo a que alguien los denuncie, el orden es primero. Vamos a hacer valer la ley”, agregó.

Apuntó que hablará con los elementos de policía y tránsito para que sigan haciendo su trabajo, sin miedo y sin descanso.

Foto: Alejandro Sandoval

“Lo que quieren es que no sea votado”

Cuestionado sobre las denuncias que interpondrán el exregidor Óscar Aguayo y su esposa, la actual regidora Carolina Valdez, tras su detención en días pasados, el alcalde afirmó que se mantendrá al margen y no emitirá opiniones. Esto porque se arriesgaría a ser demandado por violencia de género.

“Yo creo que a todo esto, es que luego me demandan por lo que diga, luego ya no quieren que yo sea votado, eso es realmente lo que quieren. Yo creo que no voy a decir nada de ese tema, y vamos a esperar a ver qué pasa, porque ellos quieren, es lo que pretenden, que me equivoque, que caiga, demandarme, denunciarme en el Instituto Electoral, una denuncia por violencia en razón de género y no voy a caer este tema. Que lo arreglen quien lo tenga que arreglar”, apuntó.

Guanajuato al tope en último fin del Cervantino

Foto: Archivo

En otro tema, el alcalde comentó que este fin de semana se espera de que la ciudad esté al tope. Principalmente con el baile del jueves en el terraplén, y las actividades del Cervantino el fin de semana, incluyendo el concierto de Caifanes.

Te puede interesar: Segunda semana del FIC en Guanajuato deja más de 160 arrestos

Añadió que se ha registrado una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento, con 33 mil 146 habitaciones ocupadas y la llegada de 73 mil turistas y 86 mil excursionistas, con una derrama económica de 140 millones de pesos.

Quizás te interese:

JRP