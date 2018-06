Molesta poda excesiva en el Jardín Chiquito

Ciudadano dolorense se dice indignado y asegura que no es el único hecho en la cabecera municipal

David Olvera

Dolores Hidalgo.- Debido a la poda excesiva de árboles en el jardín de los Compositores, Brandon Durán se expresó molesto y haciendo uso de su derechos como dolorense, puso una denuncia ciudadana en el área de Protección al Ambiente para conocer las causas fundamentadas de dicha acción, sin embargo hasta el momento no ha recibido respuesta, y no se descarta la posibilidad proceder legalmente.

Consideró que no es un caso aislado pues ya se han dado más casos en la Avenida Norte, Glorieta José Alfredo y ahora el Jardín Chiquito, pero la intención es de motivar a los ciudadanos a que no se queden callados.

Hace un par de semanas personal operativo de Presidencia municipal realizó trabajos de poda en los árboles del Jardín de los Compositores o Jardín Chiquito, como es mejor conocido y fueron podados cerca de ocho árboles de gran tamaño, dejando sólo los brazos de ramas pero sin posibilidad alguna para el hábitat de las aves que tenían su nidal ahí.

“Hay video de cómo quedaron los árboles y también de que en la noche que llegan las aves y no tienen dónde refugiarse y que se quedaron desprotegidas”, expuso.

No hay respuesta

Tratando de buscar respuestas que justificaran la acción, presentó una denuncia ciudadana en el área de Protección al Ambiente y en la oficina de presidente con la intención de que se le dé una respuesta, sin embargo a una semana de haber presentado su denuncia, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades municipales, pese a que el Municipio ya cuenta con un proyecto elaborado para tal acción.

“La intención es la participación y la manifestación ciudadana, que haya manifestación social y que no se queden con lo que no les gusta, que la autoridad se dé cuenta que no nos vamos a quedar callados. Vamos a exigir que se respete este derecho”, indicó y agregó que no decartó la posibilidad de continuar por la vía legal, pues es viable llevar el desarrollo urbano sin afectar el medio ambiente.

