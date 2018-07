Molesta a ambientalistas abandono y peligro del río Lerma

Destaca incluso que la flora y la fauna en esta zona prácticamente ha desaparecido por la contaminación que prevalece

Cuca Domínguez

Salamanca.- Hoy en día, el río Lerma continúa siendo uno de los más contaminados del país, incluso la flora y la fauna en esta zona prácticamente ha desaparecido por esta situación, destacó el ambientalista, Miguel Granados Baeza, quien lamentó que pese a las tres denuncias que ha interpuesto la organización que representa, la primera en 2014, a la fecha la Conagua no les ha dado respuesta.

El ambientalista, destacó que la flora y la fauna de este cauce prácticamente ha desaparecido, “entre las fétidas aguas de este río nada puede sobrevivir, antes había tortugas, peces y hoy nada, ni siquiera la gente se atreve a meterse”, dijo.

Para encontrar una solución al problema, lo que hace falta es voluntad de parte de los encargados para que se haga algo.

“Si no hay voluntad, si no hay interés para que esto se remedie, será difícil avanzar. Hay muchas cosas pendientes en ese sentido, porque por ejemplo sabemos que el río está contaminado, pero no tenemos un estudio que nos determine qué tipo de contaminantes lleva, y eso nos llama la atención porque nos dijeron que en cuestión de minutos nos dijeron que iban a tener el resultado y hasta ahora no tenemos absolutamente nada, lo que nos hace falta es voluntad”, dijo.

Granados Baeza, quien viene trabajando en la defensa del río desde hace 30 años, dijo que desde 2014 y hasta el 2017 se presentaron las denuncias por las descargas de aguas contaminadas con hidrocarburos por parte de la asociación civil que preside, pero a la fecha no hay respuesta.

De menos a más

“El río Lerma, está contaminado con todo, residuos de hidrocarburo, metales pesados que son muy peligrosos, residuos de pinturas y otros contaminantes químicos que desconocemos; así como con aguas residuales de las zonas habitacionales por las que pasa y por lo que deja un río sin flora, ni fauna; hoy podemos ver que no hay árboles, todos se secaron, incluyendo las huertas que antes había en las márgenes del Lerma, hoy es un río muerto y para volverlo a rescatar, se requiere de voluntad de parte sobre todo de la Comisión Nacional del Agua, para que realmente haga su trabajo”, dijo.

