Yadira Cárdenas

Salamanca. Demandan padres de familia de este municipio más módulos de vacunación contra la Covid-19, al tener que pernoctar junto con sus pequeños de 5 a 11 años de edad para se de los primeros en recibir la vacuna.

Para las 6 de la mañana de este jueves, la fila de personas abarcaba desde la puerta del gimnasio Lázaro Cárdenas hasta el Hospital de Quemados en la calle Árbol Grande con Ezequiel Ordóñez, y continuaban llegando.

Entre molestia los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades para la apertura demás módulos de vacunación, luego de que solamente se dispuso uno en el gimnasio Lázaro Cárdenas para aplicar las 10 mil 200 dosis destinadas para este municipio.

“Uno se tiene que quedar porque sino no alcanza, hay niños que no se les ha puesto la primera porque no alcanzaron, así que no nos queda otra opción, hay falta de organización, además de la cultura de la gente que se quiere meter cuando uno pasó toda la noche”.

Para las 8:15 de la mañana de este día comenzaba la organización por parte de personal de salud y servidores de la nación, para iniciar con esta jornada de vacunación en segunda dosis para pequeños de 5 a 11 años de edad.

