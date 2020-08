Módulo de Riego pide maquinaria

Onofre Lujano

Acámbaro.- Viven en zozobra y sin trabajo los boleros instalados en el jardín principal. Uno de ellos es Martín Vargas Muñoz.

Martín y sus tres compañeros refieren que la pandemia los ha afectado mucho, “esto no se compone, varios de nosotros lo que más podemos ganar diariamente es el producto de 3 boleadas, que significan 75 pesos, que no alcanzan ni para los materiales que usamos”.

Reconoció que sí recibieron mil pesos del municipio, además de despensas, “en mi caso los vecinos me regalaron despensas. Así sobrevivimos casi dos meses y medio que no nos permitieron trabajar en el jardín principal; pero nuestro trabajo ha bajado en un 60 a 70% hay poca gente y esperamos que las autoridades nos sigan apoyando porque no tenemos trabajo”.

De antaño

Martín Vargas cuenta que su padre, Francisco Vargas, murió a los 100 años de edad y hasta el último día laboró.

Martín, que tiene 23 años laborando como bolero, narró que su padre comenzó a trabajar cuando tenía 13 años.

Agrega que sus tíos lo metieron a trabajar aquí al jardín, “pero antes ellos andaban de ambulantes por las calles y de aquí se iban a la estación del ferrocarril, donde se cobraba a 15 centavos la boleada”.

Narra que “era fácil pararnos en la calle y que el cliente subiera sus zapatos al cajón de madera y nosotros poníamos nuestros banquitos en la calle, donde no estorbáramos.

