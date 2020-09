Modificación al presupuesto de egresos e ingresos 2020 no fue aprobado en Uriangato

Luis Telles

Uriangato.- Con los votos en contra de los 3 regidores de Independiente, 2 del PVEM y 1 de Morena, no se aprobó la modificación al presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio fiscal 2020, donde se contemplaba destinar 120 mil pesos para el pago de un toldo que solicitó el párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel para realizar el novenario del santo y 200 mil pesos a la partida de apoyo social del alcalde.

El Presidente Municipal, Anastacio Rosiles Pérez dijo que, hay momentos en los que al tener un empate en la votación, se puede sacar el voto de calidad, pero en esta ocasión no quiso hacerlo valer, pero existe un compromiso con toda la ciudadanía que quiere estar en misa, en el novenario de San Miguel, santo patrono del municipio.

“Viene mucha gente, uriangatenses que viven fuera de su municipio y por lo menos es la única festividad que vamos a tener en Uriangato, sus misas de San Miguel y existe la necesidad del toldo para la sombra de todas las personas durante los 9 días.

Yo platique con el párroco, me hizo la petición, con mucho gusto la plantee en el Ayuntamiento, pero no todos estuvieron de acuerdo y yo me traje el compromiso con los ciudadanos y vamos a sacar el costo del toldo, con todos los amigos de Tacho Rosiles“, precisó.

Anastacio Rosiles explicó que, está poniéndose en contacto con varios de sus amigos para sacar ese compromiso con los habitantes de Uriangato, “no es tanto el compromiso con el padre Manuel, si no el compromiso es con la ciudadanía, con la gente y hoy estamos trabajando en ello y creo va a salir bien la situación y agradezco a todos mis amigos a los que les estoy pidiendo me apoyen para sacar esta petición, y a quienes lo están haciendo con mucho gusto les doy las gracias”.

Destacó que, este apoyo es para los uriangatenses, pero principalmente para evitar aglomeración en el interior del templo, que con el toldo se guarde sana distancia y con apoyo de personal de Protección Civil se cuiden todas las medidas sanitarias; aplicación de gel, uso de cubrebocas y sana distancia.