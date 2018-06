Modernizar el Catastro, se propone Alejandro Navarro

El candidato planteó también incrementar la recaudación del impuesto predial

Roberto López

San Miguel de Allende .- Alejandro Navarro Saldaña, candidato del PAN a la Presidencia municipal, anunció en reunión con el Colegio de Valuadores, que cuando él sea presidente despedirá al titular de Catastro. “A menos que gane el PRI, no se va a quedar, digo, la verdad”, anticipó. El actual titular es Raúl Arrieta.

“Todos los directores tendrán que ser gente que sepa, no habrá amiguismo ni compadrazgo. Yo tengo muchos amigos pero no se trata de buenos amigos, sino que sepa”, destacó después de que Juan Manuel Tovar le pidió que ponga como director de Catastro a un valuador, porque desde hace 20 años no hay alguien con el perfil profesional adecuado.

Otro de los agremiados le pidió hacer el compromiso de que se cumpla la ley que establece que los valuadores deben contar con cédula profesional, y además homologar el impuesto predial.

Navarro ofreció: “El compromiso es tener el mejor perfil y si sale del Colegio, mejor”. Ofreció tener un catastro eficiente, eficaz, moderno y profesional, y ejemplificó que utilizaría drones para los levantamientos topográficos.

Obtener más por predial

Navarro planteó también incrementar la recaudación del impuesto predial, porque refirió que en San Miguel de Allende subió de 120 millones de pesos a 180 millones sólo modernizando el Catastro, lo que aquí no se ha hecho. Dijo que lo que se aumente en la recaudación será para obras. “Los ricos no pagan predial”, afirmó.

Por otro lado, el lunes por la noche el candidato panista llamó “chaquetera” y “chapulín” a Ruth Lugo, candidata del PRI a la alcaldía, quien renunció al PAN para postularse por el tricolor.

Pidió a señoras de Yerbabuena que “no voten por el PRI, que no vayan a votar por un ‘chapulín’. Fuera, fuera, fuera. No queremos ‘chaqueteros’ ni ‘chapulines’”.

